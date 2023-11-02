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Срок окончания войны определится после встречи лидеров США и Китая, есть 2 варианта – Клочок

Алёна Воронина
2 ноября 2023, 11:55
Горячая фаза может прекратиться к Новому году. Но есть еще 2-й вариант событий – остановка войны и передача оккупированных территорий Украине на протяжении лет.

Срок окончания войны определится после встречи лидеров США и Китая, есть 2 варианта – Клочок
Срок окончания войны определит встречу лидеров США и Китая, считает эксперт/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основные сроки, когда завершится война в Украине, могут стать понятными после встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Эта встреча должна состояться в ноябре в Сан-Франциско.

После этой встречи можно будет говорить о конкретных временных промежутках завершения войны в нашем государстве. Такое мнение высказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду.

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"Всё будет определено во время переговоров Си Цзиньпина и Джозефа Байдена в ноябре в Сан-Франциско. Активность россиян и проводимые ими ядерные тренировки – это подготовка к этому саммиту. Эта встреча лидеров США и Китая будет промежуточной, но во время нее будут определять, когда и как это будет завершено. Именно после этого саммита можно будет говорить о более конкретных временных промежутках и том, на какие позиции мы выходим", – отметил Клочок.

По его словам, есть два варианта, как в дальнейшем могут развиваться события после этой встречи. Первый возможный вариант предполагает, что горячая фаза может прекратиться до Нового года, после чего будет выход на переговоры.

"Поскольку Зеленский категорически против встречи с Путиным, есть вариант, что Россию и Украину к этому переговорному процессу не допустят вообще. Фактически может быть так же, как с зерновой сделкой, когда переговоры велись через третью сторону", – сказал эксперт.

Однако так может быть при условии, что российский диктатор Владимир Путин номинально или формально жив.

"Но если, например, власти России, а именно группа Патрушева получает сигнал о том, что они остаются у власти, убирают Путина и дальше управляют Россией в том же формате, санкции снимают, но вместо этого они должны прекратить войну, могут быть спорные территории, чтобы РФ прилично выглядела, тогда можно будет говорить о длительном переходном периоде, в течение которого может передаваться территория, подписываться определенные документы. И этот период может занять не один год, но горячей фазы войны не будет", – спрогнозировал эксперт.

Он добавил, что во втором сценарии завершения войны заинтересован Запад, потому что на него навалилось много проблем. Очень сильно на эту ситуацию влияет то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Кроме этого, Европа не успевает производить снаряды и боеприпасы в достаточном количестве. По словам эксперта, такая же ситуация сейчас и в России, страна-агрессор побежала в Северную Корею именно из-за снарядного голода.

"Но самое главное – давление российского бизнеса на власть. Все понимают, что длительная война требует больших денег. В следующем году Россия планирует увеличить расходы на войну, уменьшить социальные расходы и усилить Росгвардию, потому что понимают, что это может вызвать социальный взрыв. Соответственно, есть много факторов, которые указывают на то, что от войны в Украине страдают все стороны – не только Украина, но и Запад и США. Поэтому после форума в Сан-Франциско могут выйти на подготовку групп между Китаем и США, которые будут напрямую прописывать условия прекращения войны и на Ближнем Востоке, и в Украине", – отметил Клочок.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Война в Украине

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный назвал "рецепт" завершения войны в Украине. По его словам, "простой факт заключается в том, что мы видим всё, что делает враг, а он видит всё, что делаем мы", поэтому требуется уникальное изобретение.

"Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", – сказал Залужный.

Также Залужный назвал свой главный промах и озвучил огромные потери РФ. По его словам, страна-агрессор потеряла, по меньшей мере, 150 тысяч человек погибшими. При этом он озвучил количество потерь врага, говоря о своем первоначальном плане остановить Россию, обескровив ее войска. Вместе с тем он признал, что этот план не сработал из-за того, что в РФ не ценят человеческие жизни.

Напомним, Залужный также заявил, что РФ может создать новые штурмовые эскадрильи. По разным оценкам, на конец 2023 года россияне могут нарастить количество авиации до восьми смешанных авиационных дивизий.

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война в Украине новости США Си Цзиньпин вторжение России Джо Байден новости Китая Валерий Клочок
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