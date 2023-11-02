Четверо детей остались без папы: в бою погиб 31-летний майор из Хмельницкой области

Последний бой воин принял на Купянском направлении. Дома у погибшего бойца остались мама, жена и четверо малых детей – двое сыновей и две дочери.

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В бою погиб 31-летний майор из Хмельницкой области Николай Сенкевич/ коллаж: Главред, фото: Facebook Николай Сенкевич, Serhii Ishchuk

Во время боев на Купянском направлении героически погиб 31-летний майор ВСУ Николай Сенькевич. В Славуте Хмельницкой области, откуда он родом, у воина остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

О гибели воина сообщил исполнительный комитет Славутского городского совета в Facebook. В исполкоме отметили, что прощание с погибшим воином состоится в четверг, 2 ноября.

Родные, друзья и знакомые Николая Сенькевича вспоминают о нем, как о веселом и жизнерадостном человеке. Своими воспоминаниями о погибшем воине они поделились в соцсетях.

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Погибший герой был выпускником Национального университета "Острожская академия", где не только учился по специальности, но и был активным участником студенческой жизни, в частности, выступал на концертах.

"Всегда вспоминаю Николая как студента, который запомнился среди своего курса – веселый и жизнерадостный, умный и одновременно человечный и скромный. Процесс написания его квалификационной работы и все выступления на концертах в памяти до сих пор. Когда общался с ним сразу после его ранения, было ощущение, что он меня поддерживает, а не я его. Наш Герой всегда будет с нами! Покойся с миром, друг! Соболезнования всем родным и близким", – написал в Facebook преподаватель Сергей Ищук из Института права "Острожской академии".

Николай Сенькевич служил в Вооруженных силах Украины еще со времен операции Объединенных сил на Донбассе. В публикациях в соцсетях он подчеркивал, что это был его сознательный выбор. Он отмечал, что пошел служить, потому что понимал, что может ждать наше государство, если просто "молча за этим всем наблюдать".

В день начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину майор ВСУ Николай Сенькевич вместе со своими подчиненными встречали врага с оружием в руках.

В 2022 году воин получил ранение, но после лечения сразу вернулся в строй. Последний бой героя состоялся на Купянском направлении. Дома у погибшего воина остались мама, жена и четверо малых детей – двое сыновей и две дочери.

В Славуте 2 ноября состоится общегородское прощание с погибшим военным. Его похоронят на"Новом кладбище". На территории всей территориальной общины объявили трехдневный траур.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб защитник Мариуполя, который пережил пытки и за 200 дней плена похудел на 30 кг. Игорь Дубик защищал Украину еще с 2014 года. С начала полномасштабной войны он пережил ранения, плен и пытки. Вернувшись из плена, весил всего 42 кг.

Также ранее сообщалось, что от тяжелых ранений погиб боевой медик Михаил Кулиняк. Находясь на позициях в Бахмутском районе, Михаил и его собратья попали под артобстрел.

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