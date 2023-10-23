"Невосполнимая потеря": от тяжелых ранений погиб боевой медик Михаил Кулиняк

Находясь на позициях в Бахмутском районе, Михаил и его собратья попали под артобстрел.

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От тяжелых ранений погиб боевой медик Михаил Кулиняк / Коллаж: Главред, фото: Facebook Янина Кулиняк

В тяжелой борьбе с российскими захватчиками Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. Так, на фронте погиб боевой медик Михаил Кулиняк. С тяжелыми ранениями героя госпитализировали в больницу, но врачи не смогли его спасти. О смерти защитника рассказала его жена Янина Кулиняк в Facebook.

"22 октября около 22 часов перестало биться сердце моего мужа, старшего сержанта боевого медика 119 ОбТРО Кулиняка Михаила", - написала Кулиняк.

Как сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, Михаил много лет отдал работе в Чернобыльской зоне. Он делал огромный вклад в защиту страны и мира от радиационной опасности, а после начала полномасштабного вторжения пошел на защиту всех нас от российских захватчиков.

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Отмечается, что Михаил был настоящим патриотом. К тому же он был чувствительным и добрым человеком. Он всегда улыбался и всегда был готов прийти на помощь.

Воин мужественно боролся за свободу и независимость нашей страны. Свой последний бой он принял 13 сентября. Находясь на позициях в Бахмутском районе, Михаил и его собратья попали под артобстрел. В блиндаж, где находился защитник, был прямой прилет.

"Ценой больших усилий собратьям удалось его эвакуировать. После ранения был в тяжелом состоянии, врачи держали его в медикаментозном сне, потому что он имел тяжелые повреждения: черепно-мозговую травму головы, пневмоторекс с обеих сторон, ожоги грудной клетки 20% и ампутацию верхней левой конечности. Медики в разных городах боролись за его жизнь: Славянск, Днепр, Киев, Львов. Семья, друзья, коллеги верили, что он выздоровеет, потому что такие люди как он не могут умереть, такие нужны здесь!", - написало Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Там выразили соболезнования семье погибшего защитника и отметили, что воспоминания о нем останутся в памяти родных, коллег, друзей, боевых побратимов и всех, кто лично знал его.

Напомним, ранее в тяжелых боях погиб воин Анатолий Хоревко. Он был старшим оператором взвода огневой поддержки аэромобильного батальона. Свой последний бой он принял 20 сентября 2023 года во время вражеского минометного обстрела вблизи села Вербовое Запорожской области.

Также сообщалось, что в Запорожской области погиб боевой медик Иван Удодик. Защитник вступил в ряды Вооруженных сил Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения. Мужественному защитнику Украины, который родом из Ровенской области, было всего 23 года.

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