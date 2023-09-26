За Украину отдал самое ценное – свою жизнь: в тяжелых боях погиб 35-летний защитник

Анатолий был старшим оператором взвода огневой поддержки аэромобильного батальона.

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В тяжелых боях погиб 35-летний защитник / Коллаж: Главред, фото: Козельщинская община

В тяжелой борьбе с российскими захватчиками наша страна продолжает терять своих лучших сыновей. Так, в Запорожской области погиб воин Анатолий Хоревко. О гибели защитника сообщили на Facebook-странице Козельщинской общины Полтавской области, откуда он родом.

"Страшные вести о гибели наших героев снова и снова несутся с фронта, напоминая о цене нашего спокойствия", - отметили в общине.

Анатолий был старшим оператором взвода огневой поддержки аэромобильного батальона. Свой последний бой он принял 20 сентября 2023 года во время вражеского минометного обстрела вблизи села Вербовое Запорожской области.

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В общине отметили, что Анатолий отдал свою жизнь как Герой – за родную страну, родную землю, за свой дом и свою мать.

"Честь и почет Герою! Слава Украине, Героям ее слава! Искренние соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении.

Как рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии "Суспільному", воину было 35 лет, у него остались мать и брат.

Ранее Главред рассказывал, что в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

Также сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 21-летний защитник Евгений Митин из Херсонской области. Он был единственным сыном своих родителей.

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