УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Без отца остались дочери-двойняшки: на войне погиб молодой разведчик-сапер

Анна Ярославская
18 августа 2023, 08:34 обновлено 18 августа, 09:00
57
Илья Серко никогда не служил в армии, но встал на защиту Украины ради своих самых родных людей.
Илья Серко
Илья Серко погиб 4 августа вблизи села Новоселовское / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/tretyak.rivne

В боях с российскими оккупантами погиб 30-летний военнослужащий ВСУ Илья Серко из города Ровно. Свой последний бой защитник Украины принял в Луганской области. Без отца остались две его маленькие дочки-двойняшки.

Трагическую новость в Facebook сообщил городской голова Александр Третяк.

"Большей любви никто не имеет, если кто душу свою кладет за друзей своих. Наш Герой Илья Серко – яркое свидетельство тому. Ведь верный себе, своим убеждениям, друзьям, любимой, побратимам, стране и присяге отдал величайшую жертву – отдал свою жизнь ради других", – написал Третяк.

видео дня

Илья Серко учился в ровенской школе №22, позже получил среднее специальное образование повара-кондитера, но по специальности не работал. Выбрал профессию в сфере текстиля.

Илья с детства посещал церковь. Позже принял крещение и стал членом церкви "Надежда". Проповедовал, постоянно служил в лагерях для сирот.

Со своей будущей женой Еленой Илья познакомился на работе. Пара работала на производстве одежды в соседних кабинетах: она шила, а он занимался печатью на изделиях.

Илья и Елена обручились в 2016-м, а в 2020 году вместе открыли собственную студию печати на одежде. В конце декабря 2021-го в семье появились долгожданные дочери – близнецы Ева и Рут.

Супруги продолжали вместе работать и воспитывать детей. 6 июня 2023 года Илью Серко мобилизовали.

"Он никогда не служил в армии, но не скрывался, встал на защиту своей страны, ради своих самых родных", – отметили в мэрии Ровне.

В рядах ВСУ мужчина стал разведчиком-сапером.

30-летний Илья Серко погиб вблизи села Новоселовское Луганской области 4 августа 2023 года.

С молодым защитником попрощаются 18 августа на площади Независимости в Ривне. Похоронят его на кладбище "Новое".

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель из города Ровне. Молодой украинец встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, а после войны планировал жениться.

Свой последний бой Роман принял в Херсонской области. О потере сообщили в отдельном отряде специального назначения "Любарт" Сил специальных операций, где он служил.

Ранее на фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева, известная под позывным "Молния". За время своей службы девушка спасла сотни жизней украинских военных. За заслуги перед Украиной ее наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест". 12 августа в Киеве защитницу Украины провели в последний путь.

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Ровно война России и Украины
Реклама

Главное за день

Контрнаступление ВСУ может ускориться при прорыве у Работино – ISW

Контрнаступление ВСУ может ускориться при прорыве у Работино – ISW

09:12 Мир
Путин сажает Эрдогана и НАТО на шпагат, РФ хочет развала западной коалиции - Кузан

Путин сажает Эрдогана и НАТО на шпагат, РФ хочет развала западной коалиции - Кузан

09:00 Эксклюзивы
Победой Украины станет вывод войск России и возврат всех территорий - Госдеп

Победой Украины станет вывод войск России и возврат всех территорий - Госдеп

08:22 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:12

Контрнаступление ВСУ может ускориться при прорыве у Работино – ISW

09:00

Путин сажает Эрдогана и НАТО на шпагат, РФ хочет развала западной коалиции - КузанЭксклюзив

08:34

Без отца остались дочери-двойняшки: на войне погиб молодой разведчик-сапер

08:27

Гороскоп на завтра 19 августа 2023: Тельцам - удача, Рыбам - пить больше жидкости

08:22

Победой Украины станет вывод войск России и возврат всех территорий - Госдеп

До конца 2023-го ВСУ выйдут на Азовское побережье, войска РФ в Крыму ждет ад – КоваленкоДо конца 2023-го ВСУ выйдут на Азовское побережье, войска РФ в Крыму ждет ад – Коваленко
08:00

Невозможно разгадать без очков: только самые внимательные найдут шляпу ведьмы

07:28

США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов – Reuters

07:05

"Будет +45 градусов": синоптик предупредила о резком росте температуры в Украине

06:46

"Только что бомбануло": ночью дрон атаковал Москву, поврежден ЭкспоцентрВидео

Реклама
06:10

Зачем министр обороны Китая едет в Беларусьмнение

05:31

Гороскоп на сентябрь 2023 для Стрельцов: везение, подарок и успех в любвиВидео

04:42

Какой сегодня праздник 18 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:15

Как на украинском правильно назвать "шалфєй": популяризатор языка дал ответ

04:10

Война не закончится в этом году, освобождение Крыма начнется в 2024-м - экспертВидео

03:20

Тяжелые бои за Купянск: Мусиенко рассказал, чего на самом деле хотят россиянеВидео

02:50

Раз "перчинка" - всегда "перчинка": в чем секрет счастливых отношений Бекхэмов

02:20

Дроны – по Киеву, ракеты – по другим городам: эксперт назвал цели РФ в День НезависимостиВидео

01:40

Что лучше филе бедра или грудка: удивительный ответ поразит опытных гурманов

01:10

Может ли РФ бить по мостам Киева: эксперт расстроил прогнозомВидео

00:10

Выражают ли пленные россияне раскаяние и желание бороться с Путиным: в ГУР ответили

Реклама
17 августа, четверг
23:49

У Сандры Буллок могут отобрать единственный "Оскар" - что произошло

23:17

"Саша, прикрой, пожалуйста": Лукашенко рассказал, как Путин молил его о помощи

23:10

"Придется спасать положение": Жданов рассказал, может ли РФ что-то вычудить

22:57

Обратите на это внимание: как понять, что муж изменяет и вы в шаге от разрыва

22:21

Мясо станет еще вкуснее: чем заменить яйцо в кляре - нужен один ингредиент

22:03

Вертолеты, ПВО и ракеты: на Западе анонсировали мощную помощь для Украины

21:47

Даша Кацурина публично призналась Владимиру Дантесу в любви

21:43

Вместо отчества теперь "матчество": 16-летняя киевлянка официально стала Лесиевной

20:49

Россияне пытались вернуть Урожайное: чем все закончилось

20:34

Кассетные снаряды в действии: ВСУ продвигаются вперед и выбивают оккупантов - CNN

20:10

Не давайте этого мяса своей собаке: раскрыт злейший "враг" питомцев

20:01

Мэр Киева Кличко обсудил с миллиардером и благотворителем Майклом Блумбергом помощь в усовершенствовании публичных услуг

19:50

Погода начинает меняться: температура воздуха опустится до +16

19:33

На конкурсе Мисс Украина-Вселенная выбрали победительницу: кто представит страну

19:14

Супруги придумали уникальную фамилию для своих детей и изрядно удивили всех

19:10

Ударное утро: о чём говорит уничтоженные вертолеты Ка-52 РФмнение

18:41

Почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу: что говорит древняя примета

18:36

У России заканчиваются ракеты, но она нашла решение - Bloomberg

18:35

Кремлю осталось отдать приказ: РФ готова подорвать Курскую АЭС - ГУР

17:34

Незаконная застройка в стране имеет своих конкретных "героев" - нардеп Шуляк

Реклама
17:29

Повышения стоимости проезда в общественном транспорте Киева до завершения военного положения не будет - КГГА

17:28

Воевать будет до 2025-го: РФ наращивает выпуск "Шахедов" для экономии ракет - WP

17:05

В Крыму будет настоящий ад, Москва сдаст полуостров - КоваленкоВидео

16:50

1+1 начал съемки детективной мелодрамы "Круг обмана" со звездными актерами

16:43

Не ложатся на бок и спят отдельно от жен: японские секреты сна удивляют наповал

16:18

Неловко получилось: подруга Мадонны случайно засветила лицо певицы без фотошопа

16:09

Зеленский уволил всех областных военкомов - указ

15:35

Жара в 45 градусов может стать нормой для Украины - Вера БалабухЭксклюзив

15:32

Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

15:23

Германия "прокачивает" украинское небо: к ВСУ едут мощные средства ПВО

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять