Без отца остались дочери-двойняшки: на войне погиб молодой разведчик-сапер

Илья Серко никогда не служил в армии, но встал на защиту Украины ради своих самых родных людей.

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Илья Серко погиб 4 августа вблизи села Новоселовское / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/tretyak.rivne

В боях с российскими оккупантами погиб 30-летний военнослужащий ВСУ Илья Серко из города Ровно. Свой последний бой защитник Украины принял в Луганской области. Без отца остались две его маленькие дочки-двойняшки.

Трагическую новость в Facebook сообщил городской голова Александр Третяк.

"Большей любви никто не имеет, если кто душу свою кладет за друзей своих. Наш Герой Илья Серко – яркое свидетельство тому. Ведь верный себе, своим убеждениям, друзьям, любимой, побратимам, стране и присяге отдал величайшую жертву – отдал свою жизнь ради других", – написал Третяк.

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Илья Серко учился в ровенской школе №22, позже получил среднее специальное образование повара-кондитера, но по специальности не работал. Выбрал профессию в сфере текстиля.

Илья с детства посещал церковь. Позже принял крещение и стал членом церкви "Надежда". Проповедовал, постоянно служил в лагерях для сирот.

Со своей будущей женой Еленой Илья познакомился на работе. Пара работала на производстве одежды в соседних кабинетах: она шила, а он занимался печатью на изделиях.

Илья и Елена обручились в 2016-м, а в 2020 году вместе открыли собственную студию печати на одежде. В конце декабря 2021-го в семье появились долгожданные дочери – близнецы Ева и Рут.

Супруги продолжали вместе работать и воспитывать детей. 6 июня 2023 года Илью Серко мобилизовали.

"Он никогда не служил в армии, но не скрывался, встал на защиту своей страны, ради своих самых родных", – отметили в мэрии Ровне.

В рядах ВСУ мужчина стал разведчиком-сапером.

30-летний Илья Серко погиб вблизи села Новоселовское Луганской области 4 августа 2023 года.

С молодым защитником попрощаются 18 августа на площади Независимости в Ривне. Похоронят его на кладбище "Новое".

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель из города Ровне. Молодой украинец встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, а после войны планировал жениться.

Свой последний бой Роман принял в Херсонской области. О потере сообщили в отдельном отряде специального назначения "Любарт" Сил специальных операций, где он служил.

Ранее на фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева, известная под позывным "Молния". За время своей службы девушка спасла сотни жизней украинских военных. За заслуги перед Украиной ее наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест". 12 августа в Киеве защитницу Украины провели в последний путь.

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