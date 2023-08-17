Спас жизнь многим и отдал свою: в боях на Херсонщине погиб молодой воин из Ровно

Роман Кужель очень любил своего младшего брата. После окончания войны планировал жениться и сделал предложение любимой.

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Роман "Ворон" Кужель погиб на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rivnecouncil

В боях с российскими оккупантами погиб 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель из города Ровне. Молодой украинец встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, а после войны планировал жениться.

Свой последний бой Роман принял в Херсонской области. О потере сообщили в отдельном отряде специального назначения "Любарт" Сил специальных операций, где он служил.

Роман Кужель родился в Ровно, сообщили в горсовете в Facebook. После окончания 25-й школы учился на повара и одновременно работал на строительстве и станции техобслуживания авто. У него были золотые руки, в которых работа "просто горела". Очень любил автомобили, рыбалку и общаться с друзьями.

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"Он был особенным ребенком. Чрезвычайно нежный, любящий, сочувствующий. У него было много друзей, которых всегда поддерживал. Умел выслушать, успокоить. Рома помогал мне, часто делал сюрпризы – любил удивлять, дарить подарки. Он был просто необыкновенный", – рассказала мама Героя Оксана.

Роман Кужель / Фото: facebook.com/rivnecouncil

Когда началась полномасштабная война, Роман помогал в укрытии родной школы, затем стал членом ДФТГ, а потом вместе с другими ребятами подписал контракт с ВСУ.

"А кто как не я? Если я не пойду воевать сегодня, завтра вы все будете менять паспорта на российские", – говорил молодой защитник.

По словам матери, Роман очень любил своего младшего брата, всегда с уважением относился к отчиму. А еще сделал предложение любимой – планировал жениться после окончания войны.

"Был чрезвычайно доволен службой, любил оружие, мог часами рассказывать о нем, о прицелах, особенностях... Оно было для него как девушка", – рассказала Оксана.

7 августа 2023 года в районе села Казачьи Лагеря Херсонской области 21-летний солдат "Любарта" Роман Кужель погиб.

"Командир звонил, сказал, что мой сын спас жизнь многим ребятам, а сам положил свою... Он – Герой", – отметила мама защитника.

Прощание с "Вороном" состоится 17 августа в 10:00 на площади Независимости в Ровне. Похоронят Героя на кладбище "Новое".

Вместе с Романом погибли и его побратимы: Вадим "Аркан" Бельский, Игорь "Джокер" Стасюк, Руслан "Белый" Карпюк.

"Ребята погибли воинами, продолжая вести бой даже будучи тяжелоранеными. Ворон, Аркан, Джокер, Белый - Invictus in morte! А наша борьба продолжается!", - отметили в отряде ССО "Любарт".

Погибшие бойца отряда ССО "Любарт" / Фото: facebook.com/ozspLubart

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб 24-летний Антон Сиваш из Винницы (позывной "Чивас"). С первых дней полномасштабного вторжения он вступил в ряды Сил обороны Украины.

Погибший воин был разведчиком. Отбив плацдарм на укрепленных позициях врага, во время интенсивного боя защитник получил несовместимые с жизнью ранения.

Ранее на фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева, известная под позывным "Молния". За время своей службы девушка спасла сотни жизней украинских военных. За заслуги перед Украиной ее наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

В субботу, 12 августа, в Киеве защитницу Украины провели в последний путь. Проститься с Дарьей пришли побратимы, родные, друзья и неравнодушные киевляне.

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