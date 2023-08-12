Недавно на фронте обрела любовь: в Киеве попрощались с боевым медиком "Молнией"

Дарья Филипьева за время своей службы спасла сотни жизней украинских военных.

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Дарья Филипьева погибла на фронте / ​Коллаж: Главред, фото: facebook.com/ariana.von.stahl ​

На фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева, известная под позывным "Молния". За время своей службы девушка спасла сотни жизней украинских военных. За заслуги перед Украиной ее наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

В субботу, 12 августа, в Киеве защитницу Украины провели в последний путь. Проститься с Дарьей пришли побратимы, родные, друзья и неравнодушные киевляне, передает Obozrevatel.

В Киеве простились с "Молнией" / Фото: war.obozrevatel.com

Проститься с Дарьей пришли все неравнодушные / Фото: war.obozrevatel.com

Дарью Филипьеву провели в последний путь / Фото: war.obozrevatel.com

Что известно о Дарии "Молнии" Филипьевой

Девушка была родом из Сум, но в последние годы проживала в Киеве. Образование получила в Сумском государственном университете.

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Впервые пришла в армию в 2019 году. Закончила курс для боевого медицинского персонала. За свою быструю реакцию получила позывной "Молния".

Дарья Филипьева / Фото: facebook.com/ariana.von.stahl ​

Дарья Филипьева впервые пришла в армию в 2019 году / Фото: facebook.com/ariana.von.stahl ​

После начала полномасштабной войны Дарья присоединилась к территориальной обороне Киева и начала обучать других боевой медицине.

"Я не могла просто остаться дома, потому что я солдат, сержант, боевой медик, и мне нужно защищать эту страну", - говорила она в интервью.

Дарья также раньше работала в 24-й отдельной механизированной бригаде. В 2023 году Дарью наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

Несколько месяцев назад Дарья встретила на фронте свою любовь / Фото: facebook.com/ariana.von.stahl ​

За заслуги перед Украиной Дарью наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест" / Фото: facebook.com/ariana.von.stahl ​

Несколько месяцев назад девушка встретила на фронте свою любовь. Однако вместе они пробыли всего несколько месяцев.

У погибшей защитницы Украины остались родители.

Как сообщал Главред, на войне погиб 21-летний защитник Украины Максим Деркач из Кировоградской области. Молодой воин ВСУ погиб в прошлом году на фронте в Запорожской области, минируя дорогу для сдерживания врага. О смерти Героя стало известно только сейчас.

Также в боях с российскими оккупантами погиб мужественный воин ВСУ – 36-летний Роман Паляница. Свой последний бой защитник Украины принял в начале мая под Марьинкой - вместе с побратимами он отбил отряд "кадыровцев". Романа провели в последний путь 19 июля в Миргородском районе Полтавщины.

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