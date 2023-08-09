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Мужественно боролся за свободу Украины: возле Старомайорского погиб 19-летний защитник

Алина Дембицкая
9 августа 2023, 22:15 обновлено 9 августа, 22:23
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Еще две недели - и Даниил вместе с семьей, друзьями, побратимами праздновал бы свое 20-летие.
погибший защитник
Возле Старомайорского погиб 19 летний защитник / Коллаж: Главред, фото: Facebook Игорь Гуртовой, Telegram Сергей Резник

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 19-летний матрос, артиллерист РСЗО Даниил Лихацкий. Свой последний бой житель Новомосковска (Днепропетровская область) принял возле Старомайорского Донецкой области.

"Война забирает лучших! С грустью и болью сообщаем, что Новомосковщина потеряла еще одного героя. Сегодня в городе Новомосковск Новомосковского района почтили память и проводили в последний путь защитника Украины Лихацкого Даниила Станиславовича (2003 г. р.)", - отметил депутат районного совета Игорь Гуртовой в Facebook.

По его словам, Даниил погиб возле населенного пункта Старомайорское Волоновасского района Донецкои области. Герой проявил стойкость, мужество и героизм, до последнего вздоха был верен присяге и украинскому народу.

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"Даниил был настоящим патриотом Украины, в рядах ВСУ находился с 2021 года. Он был заботливым сыном и хорошим товарищем, который всегда был готов прийти на помощь", - рассказал Гуртовой.

У погибшего воина-героя осталась мать и отец.

На смерть Даниила Лихацкого отреагировал также городской голова Новомосковска Сергей Резник.

"Матрос Лихацкий Даниил Станиславович уничтожал врагов в Донецкой области. Совсем молодой парнишка пошел на войну, потому что знал – оккупанта надо остановить и выгнать со всех земель Украины. Он не жалел себя, а боролся за свободу Украины. К сожалению, погиб во время вражеского артобстрела", - отметил Резник в Telegram.

Также на гибель Даниила отреагировала гимназия, выпускником которой он был.

"Еще две недели - и Даня вместе с семьей, друзьями, побратимами праздновал бы свое 20-летие... Добрый и мужественный, сознательный и сильный... Ужасная война забрала у него будущее... Невыразимая боль... Светлая память... Навсегда наш выпускник, которому навсегда 19...", - написала гимназия №2 в Facebook.

Напомним, недавно в Верховной Раде Украины сообщили о гибели на войне народного депутата IV созыва Сергея Слабенко. Экс-нардеп погиб в боях на Запорожском направлении. Сергея дома ждала жена с сыном и дочкой.

Также сообщалось, что в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

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