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Мужественно защищал страну от оккупантов: на войне погиб полицейский с Черниговщины

Алина Дембицкая
15 июля 2023, 23:00
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Герой воевал на одном из особо опасных направлений. До последнего вздоха Алексей Дяговец остался патриотом и верным сыном Украины.
Алексей Дяговец
На войне погиб полицейский Алексей Дяговец / Коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция Черниговской области, МВД Украины

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб глава управления Национальной полиции Черниговской области Алексей Дяговец. Герой воевал на одном из особо опасных направлений. Об этом сообщает Патрульная полиция Черниговской области в Facebook.

"Сегодня мы получили трагическое известие, что во время выполнения боевого задания на одном из особо опасных направлений погиб Алексей Дяговец. До 2020 года он служил в Управлении патрульной полиции Черниговской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к команде черниговских патрульных Алексей присоединился в 2018 году. Коллеги говорят, что он был энергичным, ответственным и трудолюбивым. За три года прошел путь до заместителя начальника управления. Далее перешел на службу в Главное управление Национальной полиции в области. Всего Алексей Дяговец отдал службе в полиции 6 лет.

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"С января 2023 года защищал страну в рядах ВСУ. Он всегда был и до последнего вздоха остался патриотом и верным сыном Украины. Мы выражаем наши искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Алексея! Помним и скорбим вместе с вами!", - добавили в патрульной полиции.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Также сообщалось, что на войне трагически погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь Гусь с позывным "Флойд". Он был искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники.

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