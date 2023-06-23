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Четверо детей не дождались папу: в тяжелых боях погиб морпех из Чернигова

Анна Ярославская
23 июня 2023, 07:27 обновлено 23 июня, 07:40
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Последней каплей для Вячеслава стали кадры расстрела оккупантами украинского Героя Александра Мациевского.
Вячеслав Аноприенко
Вячеслав Аноприенко служил в в 88-м батальоне морской пехоты / Коллаж: Главред, фото: suspilne.media

В боях с российскими оккупантами погиб многодетный отец Вячеслав Аноприенко. Свой последний бой он принял в Донецкой области. Воин служил в в 88-м батальоне морской пехоты. Ему было 43 года. Дома своего защитника не дождались жена и четверо их детей.

Вячеслав с первых дней войны хотел пойти в ряды ВСУ, но смог присоединиться к Силам обороны только в марте 2023 года, передает "Суспільне.Чернігів".

"Как только началась война, он пошел в военкомат. Его не взяли, сказали: "У тебя четверо детей, мы таких не берем", – рассказала тетя погибшего Наталья Губко.

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Жена Наталья призналась: мужа все время не оставляли мысли о том, что он нужен на фронте. На службе уже был его младший брат. Вячеслав говорил, что он просто не может сидеть дома.

По ее словам, последней каплей для мужа стали кадры расстрела оккупантами украинского Героя Александра Мациевского. В марте 2023 года Вячеслав Аноприенко пошел служить добровольцем.

"Просыпаемся однажды утром, я складываю еду, сама иду на работу и Слава тоже. Садимся в маршрутку, едем. Рюкзак он берет на плечи, я еду дальше, а он выходит на военкомате. Вот так и ушел", – рассказала Наталья.

Военнослужащий попал в ряды 88-го отдельного батальона морской пехоты. С женой каждый день был на связи. В последний раз они говорили утром 13 июня. А вечером Вячеслав больше не написал и не позвонил. Он погиб во время выполнения боевого задания в районе Старомайорского в Донецкой области.

Наталья не знала, как о смерти отца сказать четырем их детям.

"Я боялась, честно, не знала, как сказать. Сначала Максиму сказала. Он не плакал, может, просто не осознавал. Держался, а потом захожу к нему в комнату, а он лежит и ревет в подушку. Ну, а девчонки визжали: "Мамочка, нет! Мамочка, этого не может быть!" – отметила женщина.

Вячеслав Аноприенко погиб на Донетчине
Вячеслав Аноприенко погиб на Донетчине / Фото: suspilne.media

Родные и знакомые вспоминают Вячеслава Аноприенко как доброго, отзывчивого мужчину, любившего свою семью, родителей.

Воина провели в последний путь в Чернигове в Екатерининской церкви, а похоронили на кладбище в Яловщине.

Прощание с Вячеславом Аноприенко
Прощание с Вячеславом Аноприенко / Фото: suspilne.media

Как сообщал Главред, ранее в боях за Украину погиб командир танка Вячеслав Сахновский. 1 мая Героя с военными почестями провели в последний путь в Первомайском Харьковской области.

Летом 2022-го мужчина стал в ряды Вооруженных сил Украины. Он был командиром танка танкового взвода танковой роты батальона обеспечения учебного процесса Военного института танковых войск НТУ "ХПИ".

Ранее Главред писал о том, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.

Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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