"Настоящий воин и верный друг": в тяжелых боях погиб молодой боец батальона "Свобода"

"Флойд" был искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники.

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В тяжелых боях погиб молодой боец батальона "Свобода" / Коллаж: Главред, фото: соцсети

В тяжелых боях за свободу и независимость Украины трагически погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь Гусь с позывным "Флойд". Свой последний бой защитник принял 19 июня. Об этом сообщает Telegram-канал svoboda.army.

Отмечается, что 28-летний Олесь с первых дней полномасштабного российского вторжения вступил в ряды батальона "Свобода". Сначала воин оборонял Киев, а потом мужественно боролся с оккупантами в Рубежном и Северодонецке.

"Флойд" был искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники. Собратья вспоминают Олеся Гуся, как настоящего воина и верного друга. Соболезнования семье – матери Ульяне, жене Кристине и отцу Андрею, который продолжает служить в 3-м батальоне "Свобода", - говорится в сообщении.

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На смерть защитника отреагировал его собрат Андрей "Борода" Кривущенко. Он также опубликовал совместное фото с воином и еще одним павшим на фронте собратом.

"Смотрю на это фото где мы все улыбаемся – и плачу. В живых только я. "Сив" погиб пол года назад, а сегодня еще один шрам на сердце, "Флойд". Они оба достойно сражались за Украину и заслуживали жить в независимой, свободной и соборной стране. Это настоящие патриоты, которые с первых дней полномасштабного вторжения были с оружием в руках. Цвет нации. Молодые, красивые, улыбчивые и влюбленные. Со своими мечтами и планами. Как и все мы. Цена независимости Украины на века войдет в мировую историю. Веками и миллионами жизней еще ни одна нация не отстаивала свою независимость, свободу и суверенитет", - написал Кривущенко на своей странице в Facebook.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

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