УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Настоящий воин и верный друг": в тяжелых боях погиб молодой боец батальона "Свобода"

Алина Дембицкая
25 июня 2023, 22:29 обновлено 25 июня, 22:29
45
"Флойд" был искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники.
защитник Флойд
В тяжелых боях погиб молодой боец батальона "Свобода" / Коллаж: Главред, фото: соцсети

В тяжелых боях за свободу и независимость Украины трагически погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь Гусь с позывным "Флойд". Свой последний бой защитник принял 19 июня. Об этом сообщает Telegram-канал svoboda.army.

Отмечается, что 28-летний Олесь с первых дней полномасштабного российского вторжения вступил в ряды батальона "Свобода". Сначала воин оборонял Киев, а потом мужественно боролся с оккупантами в Рубежном и Северодонецке.

"Флойд" был искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники. Собратья вспоминают Олеся Гуся, как настоящего воина и верного друга. Соболезнования семье – матери Ульяне, жене Кристине и отцу Андрею, который продолжает служить в 3-м батальоне "Свобода", - говорится в сообщении.

видео дня

На смерть защитника отреагировал его собрат Андрей "Борода" Кривущенко. Он также опубликовал совместное фото с воином и еще одним павшим на фронте собратом.

"Смотрю на это фото где мы все улыбаемся – и плачу. В живых только я. "Сив" погиб пол года назад, а сегодня еще один шрам на сердце, "Флойд". Они оба достойно сражались за Украину и заслуживали жить в независимой, свободной и соборной стране. Это настоящие патриоты, которые с первых дней полномасштабного вторжения были с оружием в руках. Цвет нации. Молодые, красивые, улыбчивые и влюбленные. Со своими мечтами и планами. Как и все мы. Цена независимости Украины на века войдет в мировую историю. Веками и миллионами жизней еще ни одна нация не отстаивала свою независимость, свободу и суверенитет", - написал Кривущенко на своей странице в Facebook.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Больше новостей о погибших защитниках:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

Когда контрнаступление ВСУ полностью начнется, оно будет победным - Резников

Когда контрнаступление ВСУ полностью начнется, оно будет победным - Резников

20:34 Украина
"План уже утвержден": РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС - Буданов

"План уже утвержден": РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС - Буданов

18:44 Украина
"Это будет самоубийство": в ВСУ сделали заявление о возможной атаке Пригожина из Беларуси

"Это будет самоубийство": в ВСУ сделали заявление о возможной атаке Пригожина из Беларуси

18:32 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:29

"Настоящий воин и верный друг": в тяжелых боях погиб молодой боец батальона "Свобода"

21:52

Оккупанты обстреливают Херсонщину: среди раненых беременная женщина

21:06

Хуже Могилевской: Alena рассказала, у кого самый сложный характер в шоу-бизнесе

21:05

"Вернутся в зону "СВО": в Госдуме высказались о судьбе "вагнеровцев"

20:57

На Бахмутском направлении ВСУ за сутки продвинулись до километра - Череватый

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:34

Когда контрнаступление ВСУ полностью начнется, оно будет победным - Резников

19:56

Есть ли в украинском языке слово "рисунок": Авраменко дал неожиданный ответ

19:53

Замена Шойгу: новым министром обороны РФ может стать бывший охранник Путина

19:45

Некоролевское мини: Кейт Миддлтон удивила выбором наряда для встречи с ФедереромВидео

Реклама
19:29

Управляют эмоциями других: три знака с сильным эмоциональным интеллектомВидео

19:24

Россияне в Херсоне попали в ловушку: Гуменюк рассказала о больших проблемах армии Путина

19:20

Если больной маньяк что-то сделает на ЗАЭС, последствия будут даже для Симнение

18:44

"План уже утвержден": РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС - Буданов

18:32

"Это будет самоубийство": в ВСУ сделали заявление о возможной атаке Пригожина из Беларуси

18:13

"Ну кто тебе дал денег, ну кто?": Лобода в Харькове попала в скандалВидео

17:50

Россияне применили химический боеприпас для ВСУ, но ветер был в сторону оккупантов

17:21

На Хмельнитчине поклонники УПЦ МП кричали "позор" военным: подробности громкого скандала

17:09

Продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу

17:05

"Ого, постарел": Меладзе превратился в неузнаваемого старика

16:56

Как можно использовать алоэ: 5 неожиданных способов применения

Реклама
16:47

"Огонь будет прекращен": названа дата и месяц окончания масштабной бойни - прогноз для УкраиныВидео

16:16

Пьяный полицейский за рулем: в аварии на Кировоградщине погибли трое 16-летних выпускниц

16:06

Возлюбленная Дмитрия Кулебы показала нежные фото с политиком со свадьбы

16:02

Такой вкуснятины вы еще не пробовали: что добавить в омлет вместо муки – супер-фокусы

15:57

Пенсионеров будут наказывать: кому нужно вернуть 20% пенсии

15:56

Как избавиться от муравьев: 4 простых, дешевых и действенных способа

15:41

И химчистка не нужна: бабушка показала, как очистить подушки дома

15:01

Зачем 26 июня нужно обязательно варить особенную кашу: приметы и что нельзя делать

14:55

Когда Россия может взорвать ЗАЭС: эксперт рассказал, при каких условиях Путин может пойти на это

14:50

"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

14:35

Гороскоп на завтра 26 июня 2023: Львам - большие деньги, Стрельцам - тревога

14:24

Пригожин может готовить атаку на Киев со стороны Беларуси - британский генерал

14:17

"Самая сексуальная": Владимир Дантес рассказал про симпатию к Маше Ефросининой

13:42

РФ готовит новый ракетно-дроновый удар: в ВСУ назвали вероятные сроки и цели

13:16

Путин загнан в угол: в NYT оценили последствия мятежа Пригожина

13:14

Православный календарь на июль 2023: какие праздники будем отмечать

13:14

"Это все пвошник": Пригожин ответил за убийство российских летчиков

12:54

"Путин не прощает предателей": Пригожина могут ликвидировать в Беларуси — CNN

12:14

Даниэль Салем разводится с женой из-за сильной ревности

12:14

От головоломки закипит мозг: только единицы найдут число 8881 за 12 секунд

Реклама
12:14

"Это не последняя трагедия": астролог назвала города Украины, которые в "красной зоне"

11:43

Кадыров "спалил" Пригожина и назвал причину вооруженного бунта ЧВК Вагнер

11:38

"Просто не проснется утром": Эйдман оценил шансы на ликвидацию Путина

11:37

Град завалит Украину, все будет плавать: в страну несется мощное похолодание - синоптикВидео

11:07

Это год водных катастроф, который принесет еще много-много бед - астролог ВакулинаЭксклюзив

11:03

Именины в июле 2023: кого и когда поздравлять с Днем ангела

11:02

"Золотко, упала с неба звезда": рецензия на фильм "Астероид-Сити"Видео

10:58

ВСУ остановили прорыв РФ и контрнаступают на юге и востоке — разведка Британии

10:46

К бунту Пригожина может быть причастен кум Путина Медведчук - Данилов

10:36

Рецепт, который никогда не подведет: самые хрустящие малосольные огурцы с секретным вкусомВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять