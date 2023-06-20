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Защитника не дождались двое детей и беременная жена: на фронте погиб боевой медик

Анна Ярославская
20 июня 2023, 07:48 обновлено 20 июня, 07:53
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Андрей Филатов, спасавший жизнь побратимам, погиб во время выполнения боевого задания возле села Новоданиловка Ореховского района Запорожской области.
Андрей Филатов
На щите вернулся медик ВСУ Андрей Филатов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/oleksandr.menzul

На войне в Украине погиб 36-летний боевой медик ВСУ Андрей Филатов из Ровненской области. Его жизнь оборвалась на фронте в Запорожской области.

Дома своего защитника не дождались две дочери и беременная жена. О потере сообщил Варашский городской голова Александр Мензул в Facebook.

Андрей Филатов родился в Славутиче Киевской области. Вместе с семьей жил в селе Сопачев Вараского района Ровненской области.

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В ряды ВСУ он попал в конце августа прошлого года. Служил боевым медиком, солдатом 1-й штурмовой роты воинской части А4640.

Боец, спасавший жизнь побратимам, погиб во время выполнения боевого задания возле села Новоданиловка Ореховского района Запорожской области.

Кроме того, война забрала жизни еще троих жителей Ровненской области.

В боях с оккупантами погиб Сергей Долганский 1981 года рождения. 1 марта 2022 пошел на фронт добровольцем. Воевал в должности командира разведывательного отделения 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск, сообщает ITV.

Сергей Долганский
Сергей Долганский / Фото: itvmg.com/news

На фронте погиб известный воин и блоггер из Ровно Виктор Суходольский "Дедусик". Лишь три дня назад он получил медаль "За храбрость в бою".

Герою было 55 лет. Он был частным предпринимателем. В свое время служил в военно-транспортной авиации под Москвой и под Одессой.

На войну пошел добровольцем в 2014 году. Был разведчиком. Также во время подготовки получил специальность снайпера.

По возвращении домой "Дедусик" открыл собственный Ютуб-канал. С помощью чат-рулетки общался там о политике со случайными собеседниками из России и опровергал российские пропагандистские штампы.

Виктор Суходольский
Виктор Суходольский / Фото: itvmg.com/news

Вблизи населенного пункта Лобково Васильевского района Запорожской области оборвалась жизнь Иващука Андрея Анатольевича из села Грановка. Он погиб 16 июня 2023 года.

Андрей Иващук
Андрей Иващук / Фото: itvmg.com/news

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб радиотелефонист батальона морской пехоты ВСУ Юрий Пивовар. В сентябре воину должно было исполниться 38 лет. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая возле села Покровка в Днепропетровской области.

Также на войне с российскими оккупантами погиб 36-летний матрос Владимир Вавелюк. Воин Военно-морских сил ВСУ был из Камень-Каширского на Волыни. Свой последний бой защитник Украины принял в Донецкой области.

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