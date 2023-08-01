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"Леди со стальными нервами": на войне погибла 34-летняя защитница и молодая мама

Алина Дембицкая
1 августа 2023, 17:01 обновлено 1 августа, 17:24
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31 июля безжалостная война унесла жизнь молодой защитницы, оставив несовершеннолетнего сына без мамы.
Элеонора Мальцева
На войне погибла 34-летняя защитница и молодая мама / Коллаж: Главред, фото: Facebook Элеоноры Мальцевой

В тяжелой борьбе с российскими оккупантами Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. Так, 31 июля на фронте погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева. Спортсменке было всего 34 года.

"На войне погибла бывшая футзалистка "Беличанки" и сборной Украины Элеонора Мальцева. Ей было всего 34 года... Вечная память!", - сообщает Women's sport UA.

Элеонора родилась в поселке Коцюбинское Киевской области. Профессионально она выступала за команду "Беличанка-НПУ", которая была десятикратным чемпионом Украины по футзалу. Также она защищала цвета сборной Украины по футзалу.

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После начала вооруженной агрессии России Элеонора стала военной и волонтером. Она защищала нашу страну еще со времен АТО. Впрочем, 31 июля безжалостная война унесла жизнь защитницы, оставив несовершеннолетнего сына без мамы.

"Безжалостная война унесла жизнь военной, волонтера, футзалистки "Беличанки" и сборной Украины, а самое главное – человека с большим сердцем, который безгранично любил Украину! В памяти Элеонора останется жизнерадостной и улыбчивой даже на позициях. Во времена АТО имел возможность лично наведывать нашу защитницу. Искренние соболезнования родным и близким! Склоняем головы в глубокой скорби!", - написал Коцюбинский поселковый голова Сергей Даниш в своем Telegram-канале.

На смерть защитницы также отреагировал ее одноклассник Андрей Ренкас: "Это моя одноклассница, самая добрая, самая искренняя. И она теперь с богами. Элеонора Сергеевна Мальцева – дочь, мама, сестра, подруга, офицер ВСУ. Мы договаривались после победы обняться и поплакать по всем, но плачу я и все ее родные и близкие. Она объединила так много людей. Просила ценить подвиги воинов, быть достойными", - написал он на своей странице в Facebook.

Побратимы будут помнить Элеонору как настоящую военную леди со стальными нервами, которая всегда шла вперед, никогда не оставаясь позади.

"Война тебя закалила! Быть в стороне от боевых действий – это не о тебе! С 2014 года и до сих пор успешно выполняла боевые задачи на различных ожесточенных направлениях. Война забирает лучших! Не один день и месяц вместе выполняли задания на востоке нашей страны. Буду помнить тебя всю свою жизнь!",- написал собрат Руслан Ратушняк на своей странице в Facebook.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Также сообщалось, что на войне трагически погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь Гусь с позывным "Флойд". Он был искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники.

Больше новостей о погибших защитниках:

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