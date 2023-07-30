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Оккупанты очень благодарили: Украина отправила особое "поздравление" морякам ВМС РФ

Алина Дембицкая
30 июля 2023, 20:04 обновлено 30 июля, 20:04
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"Поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер "Москва".
Крейсер Москва
Украина направила особое "поздравление" морякам ВМС РФ / Коллаж: Главред, фото: Министерство обороны РФ, twitter.com/Osinttechnica

Российские моряки получили особое украинское "поздравление" с днем ВМС РФ. Так, украинские хакеры прислали россиянам видео с вирусом, который способен считывать информацию с электронных носителей. Оккупанты сначала очень обрадовались такому "поздравлению" и даже поблагодарили.

"Военных моряков армии оккупанта особым образом поздравили с днем ВМС РФ. Предварительно, украинские хакеры поместили в российские системы массовую рассылку сообщений (рекламный spam). Таким образом российские моряки, в том числе командиры ВМС РФ, получили сообщения на мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp", - информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Отмечается, что моряки сердечно благодарили за поздравления и только потом открывали указанное видео. Само "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер "Москва".

видео дня

"В сообщениях содержалась "троянская" программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы. В настоящее время поток информации, в том числе конфиденциальной, продолжается", - сообщает украинская военная разведка.

Также в ГУР подчеркнули, что одновременно взломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайт "Евразийского экономического союза". На этих сайтах также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации.

Смотрите в нашем телеграмм-канале видео иронического поздравления для российских моряков:

Украина направила особое "поздравление" морякам ВМС РФ
Украина направила особое "поздравление" морякам ВМС РФ / скриншот

Напомним, что ранее хакеры слили фото жен пилотов-убийц РФ, бомбивших Мариуполь. В частности, там есть фотографии, которые были сделаны во время новогоднего корпоратива. Их раньше не было в открытом доступе, так что ради их получения пришлось провести определенную работу.

Также раньше хакеры поставили "диагнозы" Путину и Лаврову. Так, хакеры взломали сайт одной из наркологических клиник российского Белгорода и разместили там фотографии президента РФ Владимира Путина, главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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