Российские корабли в Черном море: украинские моряки рассказали, сколько ракет враги держат наготове

Российские оккупанты по состоянию на 27 декабря вывела в акваторию Черного моря и держат там до десяти боевых кораблей – в том числе и ракетоносителей. Об этом сообщили представители ВМС Украины.
Согласно данным украинских моряков, на боевом дежурстве в Черном море находятся до десятка вражеских кораблей − в том числе три ракетоносителя "Калибров". И их общий залп составляет 16 ракет.
Тем временем в акватории Средиземного моря русские оккупанты держат девять боевых кораблей, из них пятеро – носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом − 72 ракеты.
Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на постоянном боевом дежурстве корабль.
Ракетные обстрелы Украины оккупантами
Ранее сообщалось, что в ГУР вычислили интервалы массированных ударов РФ по Украине. Руководитель управления Кирилл Буданов рассказал, что оккупанты где-то с октября соблюдают интервал между массированными обстрелами Украины примерно в 7-10 дней.
Напомним, Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины. Захватчики вывели четыре носителя "Калибров" в Черное море.
Другие новости:
- Россия выпустила более 4700 ракет по Украине: Зеленский просит остановить террор
- Оккупанты ракетой С-300 разнесли многоквартирный дом на Харьковщине: есть погибшие
- В ответ Ирану и России: Израиль может дать Украине высокотехнологичные ракеты