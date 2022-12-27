Российские корабли в Черном море: украинские моряки рассказали, сколько ракет враги держат наготове

Согласно данным украинских военных моряков, на боевом дежурстве в Черном море сейчас находятся до 10 вражеских кораблей.

Украинские моряки рассказали, сколько ракет враги держат наготове/ https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Российские оккупанты по состоянию на 27 декабря вывела в акваторию Черного моря и держат там до десяти боевых кораблей – в том числе и ракетоносителей. Об этом сообщили представители ВМС Украины.

Согласно данным украинских моряков, на боевом дежурстве в Черном море находятся до десятка вражеских кораблей − в том числе три ракетоносителя "Калибров". И их общий залп составляет 16 ракет.

Тем временем в акватории Средиземного моря русские оккупанты держат девять боевых кораблей, из них пятеро – носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом − 72 ракеты.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на постоянном боевом дежурстве корабль.

Ракетные обстрелы Украины оккупантами

Ранее сообщалось, что в ГУР вычислили интервалы массированных ударов РФ по Украине. Руководитель управления Кирилл Буданов рассказал, что оккупанты где-то с октября соблюдают интервал между массированными обстрелами Украины примерно в 7-10 дней.

Напомним, Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины. Захватчики вывели четыре носителя "Калибров" в Черное море.

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