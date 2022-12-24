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"Враг готовится": в ОК "Юг" предупредили о новом масштабном обстреле Украины

24 декабря 2022, 21:34
Военные призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку враг может осуществить коварный удар в любой момент.
'Враг готовится': в ОК 'Юг' предупредили о новом масштабном обстреле Украины
Украинцев предупредили о возможной подготовке россиян к ракетному удару / Минобороны РФ

Российские оккупационные войска могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины. Захватчики вывели четыре носителя "Калибров" в Черное море. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

По данным ОК "Юг", на борту четырех ракетоносителей россиян, которые сейчас находятся в Черном море, может находиться до 24 "Калибров".

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 14 единиц, среди которых 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Суммарное снаряжение "Калибрами" может достигать 24", - говорится в сообщении.

Военные призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку враг может осуществить коварный удар в любой момент.

"Вероятно, враг готовится к нанесению ракетных ударов. Будьте бдительны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - отмечают военные.

Ракетный террор РФ

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Украинский гарант призвал украинцев воспринимать серьезно все предупреждения от украинского военного командования и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сценарий, по которому Украина полностью остается без света, исключать нельзя. Ракетные атаки РФ вынуждают государство столкнуться с серьезными проблемами. Если такое произойдет, люди будут переезжать в сельскую местность, где можно отапливать жилье дровами.

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