"Оккупанты хотели заживо похоронить двух мальчишек": на Запорожье стена дома упала на детей

Россияне попали в дом, где на момент атаки находились двое мальчиков в возрасте 3 и 15 лет.

На Запорожье во время обстрела стена дома упала на двоих детей / УНИАН, Александр Старух

Российские оккупационные войска нанесли 22 декабря ракетный удар по Запорожской области, в результате чего пострадали ребята в возрасте 3 и 15 лет. На детей обрушилась стена дома. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

Как отметил Старух, оккупанты решили похоронить двух мальчиков - трех и пятнадцати лет - заживо. Россияне попали в их дом, где они и находились на момент атаки.

"Враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена - нет. Двое героев, трех и пятнадцати лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!", - написал глава области.

Напомним, что во время массированного российского обстрела 5 декабря в Запорожской области погибли супруги Елены и Валерия Ткаченко. Их сын и невестка получили тяжелые ранения. Кроме того, в больницу попала маленькая внучка, которой через два месяца должно исполниться два года. У девочки осколочные ранения мягких тканей, врачи извлекли обломки, ее контузило.

Также сообщалось, что 16 декабря Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате погибли молодые супруги - Люда и Саша, а их старший сын стал сиротой. Младшего, полуторагодовалого, искали под завалами с самого утра и нашли после полуночи 17 декабря мертвым. Старший брат малыша, который был у бабушки, остался сиротой. Еще тринадцать человек получили ранения, среди них четверо детей.

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