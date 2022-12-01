Ехал за молоком: оккупанты безжалостно убили 15-летнего мальчика на Сумщине

Утром 30 ноября российские захватчики обстреляли Белополье / Минобороны РФ

Российские оккупационные войска продолжают безжалостно убивать мирных украинцев. Так, в Сумской области во время российского обстрела погиб 15-летний Богдан. Вражеский снаряд взорвался прямо возле него.

Об этом рассказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

Как отметил Живицкий, утром 30 ноября российские захватчики обстреляли Белополье. Именно в то время Богдан возвращался на велосипеде домой.

"Буквально в 5 метрах от дома парня и настиг вражеский осколок. Неподалеку от ребенка взорвался один из российских снарядов. Богдан погиб на месте. Шансов выжить у него не было", - сообщил председатель ОВА.

Крестная мать парня рассказала, что в то утро подросток ехал за молоком.

"Начали бахкать, а он ехал домой. Совсем чуточку он не успел. Бабушка забрала детей в погреб, и все попрятались, а он немного не успел", - сказала она.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Запорожью в октябре погибла семья Ивановых – 12-летний Тимофей, 26-летняя Ксения и их родители - мама Юлия и отец Дмитрий. РФ выпустила по городу шесть ракет. Одна из них ударила по жилому дому в самом центре Запорожья. В результате взрыва упала середина здания, похоронив под собой жильцов нескольких этажей.

Ранее Главред сообщал, что в селе Федоровка Лозовской общины Харьковской области в результате взрыва фрагмента российской ракеты погибли супруги с ребенком - 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и 4-летняя дочь Варвара.

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