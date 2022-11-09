Просто спали – и в один миг их не стало: в Запорожье российская ракета убила супермодель и ее семью

Ракетный удар по Запорожью убил целую семью / Фото t.me/starukhofficial, соцсети

В результате российского ракетного удара по Запорожью 6 октября погибла семья Ивановых - 12-летний Тимофей, 26-летняя Ксения и их родители – мама Юлия и отец Дмитрий. РФ выпустила по городу шесть ракет. Одна из них ударила по жилому дому в самом центре Запорожья. В результате взрыва рухнула середина здания, похоронив под собой жильцов нескольких этажей.

Тело погибшего ребенка опознал его тренер по кроссфиту Борис Белоконь. Он сам пошел к разрушенному дому, когда не смог связаться с родителями ученика, пишет Obozrevatel.

"Следователь мне сказал, что тела девочки (его старшей сестры) и еще двух взрослых с такой же фамилией достали из-под завалов, а тело ребенка не нашли. Через некоторое время я пришел снова на опознание сгоревшего трупа ребенка, и им оказался "Тимати". Вся семья была внутри дома, просто спали – и в один миг их не стало", – сказал тренер.

Тимофей и Ксения Ивановы / Фото соцсети

26-летняя Ксения Иванова была моделью. Год назад она победила в конкурсе красоты "Супермодель 2021" в Запорожье.

"8 сентября 2021 года эта прекрасная девушка пришла к нам на конкурс красоты и покорила всех своей добротой и обаянием. Сейчас ее нет в живых, в 5 утра русская ракета этих тварей попала в подъезд ее дома", – написала в Instagram кастинг-директор Светлана.

Ксения с "красным" дипломом в 2018 году окончила магистратуру Запорожского национального университета по специальности "Биохимия и иммунология". Во время учебы она занималась научной работой, готовила научные публикации, выступала на конференциях.

Заняла призовое место на Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ. Затем она поступила в аспирантуру своего университета на специальность биология, изучала иммунологию.

Кроме того, что она занималась наукой, Ксения свободно владела английским языком, была переводчиком для иностранных делегатов конференций. Выступала на на международных конференциях. Кроме учебы, девушка работала в диагностической лаборатории.

Все, кто знал Ксению, говорят, что она была светлым человеком, очень талантливой и трудолюбивой.

Как сообщал Главред, ночью 6 октября российские оккупанты обстреляли Харьков и Запорожье.

В Харькове оккупанты попали в инфраструктурный объект. Начался пожар. В Запорожье в результате "прилетов" также возникли пожары, были разрушены жилые дома.

5 октября российские оккупанты атаковали Белую Церквовь в Киевской области при помощи иранских дронов-камикадзе.

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