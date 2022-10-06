Ракетный обстрел жилых многоэтажек в Запорожье: 2 человека погибли, как минимум 5 - под завалами

6 октября оккупанты ударили ракетами по Запорожью / Фото t.me/starukhofficial

Утром в четверг, 6 октября, российские оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье. В результате обстрела одна женщина погибла, еще одна умерла в машине скорой помощи.

Под завалами домов находятся как минимум пять человек, сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Многие спасены. Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте происшествий идет спасательная операция", - говорится в сообщении.

В Офисе украинского президента уже отреагировали на атаку оккупантов. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что российские террористы умеют воевать только с мирными людьми.

"Безумные трусы. Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно только силой. Оружие, санкции, изоляция", — написал Ермак в Telegram и добавил, что возможен только "тотальный разгром врага и привлечение к ответственности".

Как сообщал Главред, утром в среду, 5 октября, российские оккупанты атаковали Белую Церквовь в Киевской области при помощи иранских дронов-камикадзе. БПЛА были выпущены с юга Украины. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, всего было выпущено около 12 дронов. Шесть из них были сбиты: три - зенитно-ракетными войсками на юге, еще три - авиацией воздушных сил. Игнат отметил, что Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

3 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Харьковской области. Это произошло в Купянском районе. Здание больницы было почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж.

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