'Били током по половым органам': житель Херсона рассказал о страшных подробностях пыток россиян

Один из местных жителей рассказал об ужасных пытках, которые ему пришлось пережить. От услышанного просто мурашки по коже…
Российские оккупационные войска творили небывалые зверства против мерного населения в Херсоне. Так, один из местных жителей рассказал об ужасных пытках, которые ему пришлось пережить.
Видео с рассказом пострадавшего опубликовало издание The Insider. Он не стал рассказывать обо всех пытках, которые ему пришлось пережить. Вспомнил лишь несколько. От услышанного просто мурашки по коже…
"Привязывают к стулу вас. Провода - один на половой орган, другой на руку. И начинают бить. Затем кладут вас на землю, на пол. Кладут полотенце на голову, льют воду. И вы задыхаетесь", - поделился пострадавший.
"Потом вывозят на реку и предлагают - что вам отрезать, какой половой орган? На речке, потому что там, наверное, легче было сбросить тело", - добавил он.
Напомним, в освобожденном Херсоне СБУ обнаружила застенок россиян. Оккупанты в нечеловеческих условиях удерживали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом. Русские допрашивали и жестоко пытали херсонцев. Во время осмотра пыточной были обнаружены предметы, указывающие на признаки пыток.
Также один из местных жителей Херсона ранее показал тюрьму, где над ним и другими гражданскими издевались российские оккупанты. "В 20 камерах было более 180 заключенных. Ежедневно людей пытали. Если вы войдете в тюрьму и увидите, что они написали на стенах, вы увидите, как сильно они нас ненавидели", - рассказал он.
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