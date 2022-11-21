'Били током по половым органам': житель Херсона рассказал о страшных подробностях пыток россиян

Оккупанты издевались над мирным населением в Херсоне / Минобороны РФ

Российские оккупационные войска творили небывалые зверства против мерного населения в Херсоне. Так, один из местных жителей рассказал об ужасных пытках, которые ему пришлось пережить.

Видео с рассказом пострадавшего опубликовало издание The Insider. Он не стал рассказывать обо всех пытках, которые ему пришлось пережить. Вспомнил лишь несколько. От услышанного просто мурашки по коже…

"Привязывают к стулу вас. Провода - один на половой орган, другой на руку. И начинают бить. Затем кладут вас на землю, на пол. Кладут полотенце на голову, льют воду. И вы задыхаетесь", - поделился пострадавший.

Житель Херсона рассказывает о зверствах россиян / Скриншот

"Потом вывозят на реку и предлагают - что вам отрезать, какой половой орган? На речке, потому что там, наверное, легче было сбросить тело", - добавил он.

Напомним, в освобожденном Херсоне СБУ обнаружила застенок россиян. Оккупанты в нечеловеческих условиях удерживали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом. Русские допрашивали и жестоко пытали херсонцев. Во время осмотра пыточной были обнаружены предметы, указывающие на признаки пыток.

Также один из местных жителей Херсона ранее показал тюрьму, где над ним и другими гражданскими издевались российские оккупанты. "В 20 камерах было более 180 заключенных. Ежедневно людей пытали. Если вы войдете в тюрьму и увидите, что они написали на стенах, вы увидите, как сильно они нас ненавидели", - рассказал он.

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