Писали на стенах и молили о спасении: в освобожденном Херсоне обнаружили пыточную россиян

Во время осмотра пыточной были обнаружены предметы, указывающие на признаки пыток.
В Освобожденном Херсоне СБУ обнаружила еще одну пыточную россиян. Оккупанты содержали в них патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом.
"Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов. Оккупанты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом", - пишет пресс-служба СБУ.
Россияне допрашивали и жестоко пытали херсонцев. Во время осмотра пыточной были обнаружены предметы, указывающие на признаки пыток.
"В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности", - добавляет СБУ.
Освобождение Херсона
9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.
В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".
Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.
Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.
В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.
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