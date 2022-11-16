Писали на стенах и молили о спасении: в освобожденном Херсоне обнаружили пыточную россиян

Пыточная оккупантов в Херсоне / t.me/SBUkr/5787

В Освобожденном Херсоне СБУ обнаружила еще одну пыточную россиян. Оккупанты содержали в них патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом.

"Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов. Оккупанты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом", - пишет пресс-служба СБУ.

Россияне допрашивали и жестоко пытали херсонцев. Во время осмотра пыточной были обнаружены предметы, указывающие на признаки пыток.

"В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности", - добавляет СБУ.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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