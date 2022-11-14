Создали большую проблему: полковник СБУ рассказал, что происходит в освобожденном Херсоне

Херсон, Роман Костенко / соцсети, скриншот

Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, как будет действовать украинская армия на освобожденных территориях Херсонской области, и заявил о большой проблеме для жителей региона.

По его словам, действия украинской армии на юге будут заключаться в обороне освобожденных земель Херсонщины и уничтожении боевого потенциала врага.

"Сейчас строят линию обороны вдоль Днепра. Продолжаются стабилизационные действия в освобожденных населенных пунктах. Враг оставил много минирований, что создает большую проблему как для местного населения, так и наших войск", — сказал Костенко в эфире Эспрессо.

Он рассказал, что собственными глазами видел, как вблизи его родного села Чаривне в Херсонской области взорвались три машины.

"Были погибшие и раненые, то есть противник грамотно заминировал пути своего отступления, чтобы замедлить темп наших войск, но мы все равно вовремя вышли на наши рубежи", – сказал полковник СБУ.

Костенко рассказал об актуальной ситуации в Херсонской области, украинские силы занимают линию обороны по Днепру.

"Также наблюдают, как занимает свою линию противник, чтобы в дальнейшем наносить поражение и уменьшить его наступательный потенциал, а также сделать невозможным опрокидывание вражеских резервов и формирование складов с боеприпасами", — добавил Костенко.

Как будут действовать ВСУ в Херсоне

действия украинской армии на юге будут заключаться в обороне освобожденных территорий,

в изматывании противника с целью уничтожения его боевого потенциала.

"Сейчас на этом направлении основная задача – выстроить серьезную оборону, закрыть небо, разминировать территории, взять под контроль все населенные пункты и вернуть туда правоохранительные органы, а также начать исправлять гуманитарный кризис, созданный противником за время оккупации", - сказал он.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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