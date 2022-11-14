В СНБО назвали две главные угрозы для Херсона

Данилов / president.gov.ua, УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов навал две главные угрозы для Херсона.

В эфире телемарафона Данилов заявил, что это минирование и неразорвавшиеся снаряды оккупантов, а также возможные обстрелы города с левого берега Днепра.

"Что касается Херсона. Есть две угрозы. Первая – это непосредственно на территории, те вещи, которые оставили террористы. Речь о наличии взрывных устройств. К сожалению, у нас уже есть летальные случаи, когда саперы погибли…", - отметил Данилов.

По его словам, второй угрозой для освобожденного областного центра являются вероятные обстрелы со стороны российской армии.

"Что касается вооруженных сил РФ, которые находятся на левом берегу Днепра, если они начнут обстрелы Херсона, нам есть, чем отвечать. Но с учетом их поведения, мы не можем на сегодняшний день обеспечить 100% контроль на территории Херсона, поэтому подчеркиваем, не спешите возвращаться", - добавил секретарь СНБО.

Реакция РФ на визит Зеленского

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не хочет воспринимать то, что ВСУ вернули захваченные херсонские территории. Он продолжает рассказывать сказки о том, что Херсон - якобы "территория РФ".

"Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ", - сказал Песков.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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