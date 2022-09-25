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Били и резали ножом: освобожденный из плена британец рассказал о зверствах оккупантов

25 сентября 2022, 18:42

Российские оккупанты заставляли пленных каждое утро петь гимн России.

освобождение военнопленных
Российские оккупанты пытали пленных, резали их ножом и били / Коллаж фото СБУ, Aiden Aslin

Российские оккупанты пытали и издевались не только над пленными украинцами, но и над иностранцами, приехавшими бороться с агрессией. Освобожденный британец Эйден Аслин рассказал об ужасном отношении и условиях, в которых ему пришлось выживать, находясь в плену в "ДНР", сообщает BBC.

Он рассказал, что оккупанты относились к ним "хуже, чем к собаке" и заставляли пленных каждое утро петь гимн России.

"А если кто-то не пел, его за это наказывали. Его били", - сказал Эйден.

Британец вспоминает, что его били из-за татуировок - украинский трезубец и символы, которые указывали на его участие в боевых действиях в Сирии. Кроме того, оккупанты резали его ножом и даже ударили лезвием в спину. Тогда он задумался о том, что в любой момент может умереть.

Русский спрашивал у пленного, какой смерти он хочет - быстрой или красивой. Когда Эйден сказал, что хочет скорой смерти, то оккупант начал говорить о том, что сделает все, чтобы пленник умер "красивой" смертью.

Вражеские военные три недели давали пленным только хлеб и воду, которых было мало.

"Как только я сказал, что я из Британии, меня сразу ударили по носу", - вспомнил Аслин.

Ему приходилось спать на коврике со вшами, потому что места в двухместной камере было мало, ведь там содержали сразу четырех человек.

"Мы не могли нормально сходить в туалет, потому что у нас не было туалета ... приходилось использовать для этого пустые бутылки", - сказал Эйден.

Всего из российского плена удалось вернуть пятерых граждан Великобритании: Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардн, Дилан Хилли и Эндрю Хилл.

Обмен пленными между Россией и Украиной

Вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волына"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук "Пташка".

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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