Вернулась из Италии защищать родину: в боях за Украину погибла доброволец "Квитка"

Марьяна "Квитка" / соцсети

На фронте погибла защитница Украины Марьяна "Квитка". Она 14 лет жила в Италии, а с начала масштабного вторжения войск России в Украину вернулась защищать страну.

О гибели украинки написал ее побратим Тарас Сливчук. Он сообщил, что сиротами остались двое несовершеннолетних детей Марьяны.

"Оборвалась жизнь еще одного Воина. Ты была примером мужества и отваги, которой иногда так не хватает многим. Любил тебя, Посестра! Ты была самой очаровательной "Квиточкой" на поле битвы за Украину. Ты Герой Украины! Вечная Тебе память!", - написал Сливчук.

На странице 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны Ивано-Франковской области рассказали историю украинки, оставившей безопасную жизнь за границей ради защиты родной земли.

"Квитка" проживала на территории Италии 14 лет, а с началом широкомасштабной войны вернулась защищать родную землю.

"Когда постигло горе мою родную землю - я поняла, что надо защищать. Кто, как не мы, будет защищать нашу землю? Я оставила в Италии несовершеннолетних детей, 14 и 10 лет. Имею сына Эдуарда и дочь Роберта. И сейчас я здесь, на передовой, для того чтобы мои дети могли приехать в родной дом - свободный, преуспевающий и обязательно под сине-желтым флагом", – говорила сама женщина.

Ранее сообщалось, что при освобождении села Белогоровка в Луганской области трагически погиб 20-летний боец-гранатометчик Нацгвардии Семен Ляшук (в мирной жизни игрок футбольного клуба "Титан" из Ярышева, Винницкая область).

Напомним, на фронте в боях с российскими оккупантами с разницей всего в три дня погибли двое братьев из Закарпатья – Сергей и Виталий Грегори. Похоронили воинов в их родном селе Турья быстрая под Ужгородом.

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