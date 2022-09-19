Два брата погибли в разных местах с разницей в три дня: трагическая история закарпатских бойцов

Старший брат воевал и погиб под Донецком, а младший - под Херсоном. Их похоронили в родном селе Турья Быстрая под Ужгородом в Закарпатской области.
На фронте в боях с русскими оккупантами с разницей всего в три дня погибли двое братьев из Закарпатья – Сергей и Виталий Грегоры. Как сообщает Обозреватель, похоронили воинов в их родном селе Турья Быстрая под Ужгородом.
"Виталий и Сергей воевали на разных направлениях. Виталий погиб под Херсоном 9 сентября. Отец говорил, что они подорвались в БМП. Сергей погиб 11 сентября под Донецком, он получил смертельные осколочные ранения. Еще час-два был жив, но потом умер", – говорит староста села Иван Кметыч.
Перед смертью старший из братьев, 41-летний Сергей, попросил, чтобы его передали жене – он хочет быть похороненным в родном селе (где прожил многие годы и занимался строительством). У него также осталась взрослая дочь.
Младший брат, 36-летний Виталий, жил в Ужгороде последние годы. И уже несколько лет служил в ВСУ по контракту.
"Отец решил, что обоих сыновей похоронят рядом в родном селе, где они родились и выросли", – рассказывает Кметыч.
Сергея с Виталием воспитывал отец, поскольку их мать умерла много лет назад. В семье было только двое детей, так что теперь отец остался один, грустно подытожил староста.
Напомним, ранее в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.
Кроме того, В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.
Позднее в бою с русскими врагами погиб 29-летний украинский воин, музыкант-скрипач и активист Роман Барвинок-Скрипаль.
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