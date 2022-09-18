"Кольцо девушке осталось неподаренным": под Николаевом погиб 20-летний боец ВСУ из многодетной семьи

Игорь Дмитрашик/ https://ua.depositphotos.com/ и Ямпольские вести

12 сентября во время артиллерийского огня при выполнении боевых задач на войне с русскими оккупантами под Николаевым погиб младший сержант Игорь Дмитрашик из Винницкой области. Об этом пишет местное издание "Ямпольские вести".

"Не родился маленький Игорь с серебряной ложкой во рту, похоронил мать, не испытал достаточного внимания со стороны отца, но с раннего возраста знал, что нужно брать ответственность за младших, беспокоиться о родных. Парень рос в многодетной семье, где с ним было 5 братьев — старшие Виктор и Богдан и меньшие Илья и Андрей После школы устроился на работу техническим работником. Так как не удалось попасть на срочную службу, он подписал контракт", ‒ говорят журналисты.

Погиб Игорь Дмитрашик, будучи командиром гранатометного отделения ВСУ.

"В последний раз занимал должность командира 3-го гранатометного отделения гранатометного взвода роты огневой поддержки. Очень любил бабушку Марию. Хотел купить себе дом и забрать ее жить к себе. Может, у него на уме была и какая-то девушка, ведь купил кольцо и оставил его на хранение у бабушки. Неподаренное кольцо так и отправилось вместе с погибшим Героем на небо, как и оборвались в мгновение ока все мечты и надежды 20-летнего юноши, только начинавшего жить", ‒ подытожили журналисты.

Напомним, ранее в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.

Кроме того, В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

Позднее в бою с русскими врагами погиб 29-летний украинский воин, музыкант-скрипач и активист Роман Барвинок-Скрипаль.

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