На Донетчине в боях с оккупантами погиб известный танцор балета Александр Шаповал

Александр Шаповал погиб в бою / коллаж фото УНИАН и instagram.com/ekaterinakukhar_official

В боях с русскими оккупантами под Майорском Донецкой области погиб известный танцор балета и солист Национальной оперы Александр Шаповал. О смерти коллеги сообщила известная балерина и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар на своей странице в Instagram.

"Сердце отказывается в это верить. Сегодня враг унес жизни Шаповала Александра Николаевича. Заслуженного артиста Украины, педагога дуэтного танца KSBC. Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью. потому что он один из немногих, кто жил сценой. А теперь его танец стал вечным. Больно. Трудно. Вечная и светлая память, Саш. Навсегда в сердце, памяти, душе", — написала она.

Александр Шаповал на сцене Национальной оперы / УНИАН

Шаповал стал бойцом-гранатометчиком ВСУ уже после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины ‒ записался добровольцем.

Напомним, ранее в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.

Кроме того, В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

Позднее в бою с русскими врагами погиб 29-летний украинский воин, музыкант-скрипач и активист Роман Барвинок-Скрипаль.

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