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В боях за Белогоровку агрессоры убили юного бойца-футболиста и его лучшего друга

24 сентября 2022, 11:02

Как говорит сестра погибшего Семена Ляшука, позицию подразделения, где служил ее брат, обнаружил вражеский беспилотник и навел артиллерию.

Боец, ВСУ 5
В боях за Белогоровку агрессоры убили юного бойца-футболиста / коллаж УНИАН и Facebook

При освобождении села Белогоровка в Луганской области трагически погиб 20-летний боец-гранатометчик Нацгвардии Семен Ляшук (в мирной жизни игрок футбольного клуба "Титан" из Ярышева, Винницкая область). О смерти Семена на своей страничке в социальной сети Facebook рассказала его родная сестра Карина.

"Тебе навеки 20. Сегодня погиб наш Семен, наш герой, освобождая село в Луганской области. Ему было всего 20 лет. Ты всегда говорил мне, что ты не боишься умереть, что твой самый большой страх, это как будет нам, а нам без тебя никак, сегодня мы умерли вместе с тобой. Я только вчера с тобой разговаривала и ты, как всегда, сказал: "Целую, люблю, не пока". Не пока, наш Семочка", – написала сестра.

Семен Ляшук родился 30 мая 2002 года в селе Ярышев, Могилев-Подольского района, Винницкой области. Служил гранатометчиком 1-го взвода роты на бронеавтомобилях, 2-го батальона, 8-го полка оперативного назначения Национальной Гвардии Украины имени Ивана Богуна.

Семен Лещук
Семен Ляшук / Facebook

После начала полномасштабной военной агрессии России против Украины молодой парень прошел длинный и сложный путь на фронте.

"Он пережил и зиму, и весну, и лето. Голод, холод, опасность, очень тяжело было, это был ад. Сначала Киевская область – 23 населенных пункта, затем Макаров, Луганская область, Северодонецк, Лисичанск, Донецкая область – Северск, Серебрянка. И потом контрнаступление, снова Луганская область, село Белогоровка близ Лисичанска. Сколько раз спасался от смерти, а на этот раз не получилось", – рассказала Карина.

Как говорит девушка, позицию подразделения, где служил Семен, обнаружил вражеский беспилотник и навел артиллерию.

"Одна из мин прямо в блиндаж, где был Сема и его лучший друг Александр Борбудский, который тоже погиб. Сема получил многочисленные осколочные ранения, не совместимые с жизнью, скончался на месте. Это самый ужасный черный день в нашей жизни. Воины плачут и кричат криком уже который день: "Как это нашего Семы нет?!". И побратимы, и взводный, и ротный, и его командир, потому что видели это своими глазами. Но такой беды, которая произошла с Семочкой, еще не видели никогда, потому что нашему мальчику оторвало голову, он бедненький умер очень страшной смертью. Сема только начал крепнуть, стал настоящим мужчиной. Мы умерли вместе с тобой. Вот вам и цена контрнаступления. Цвет нации, который должен был строить будущее Украины", – призналась Карина.

Семен Лещук с сестрой
Семен Ляшук с сестрой / Facebook

Пока побратимы вытаскивали Семена из окопов, ранило еще троих ребят, потому что даже мертвого они не могли покинуть парня. И шли под обстрелы, закончила свой печальный рассказ девушка.

Напомним, ранее в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.

Кроме того, В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

Позднее в бою с русскими врагами погиб 29-летний украинский воин, музыкант-скрипач и активист Роман Барвинок-Скрипаль.

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