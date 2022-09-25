"Истерически ищет ресурсы": Путин почти прямо сказал россиянам, что проигрывает войну - Подоляк

Подоляк заявил, что Путин фактически признал, что проигрывает войну / УНИАН, ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что объявлением частичной мобилизации российский диктатор Владимир Путин фактически говорит своим гражданам, что он проигрывает войну в Украине.

Хозяин Кремля по сути признал, что всю контрактную армию РФ, которая должна была "взять Украину за три дня", уничтожили, и сейчас нужно истерически искать хоть какие-то ресурсы.

"Этот человек по фамилии Путин практически сегодня говорит своему обществу, одну вещь: мы проигрываем войну и поэтому сейчас истерически ищем любые ресурсы, чтобы хотя бы этот процесс затормозить", - сказал Подоляк в эфире 24 канала.

Советник главы ОП отметил, что если до полномасштабного вторжения в Украину россияне ездили по миру, путешествовали и зарабатывали, то сейчас они "вынуждены оставаться в России без денег и нормального отношения от международного сообщества".

"Вдобавок (россияне, - ред.) еще и имеют перспективу быть мобилизованными и умереть в Украине", - добавил Подоляк.

Частичная мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" о проведении так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

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