"Истерически ищет ресурсы": Путин почти прямо сказал россиянам, что проигрывает войну - Подоляк

Хозяин Кремля по сути признал, что всю контрактную армию России, которая должна была "взять Украину за три дня", уничтожили, отметил советник главы ОП.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что объявлением частичной мобилизации российский диктатор Владимир Путин фактически говорит своим гражданам, что он проигрывает войну в Украине.
Хозяин Кремля по сути признал, что всю контрактную армию РФ, которая должна была "взять Украину за три дня", уничтожили, и сейчас нужно истерически искать хоть какие-то ресурсы.
"Этот человек по фамилии Путин практически сегодня говорит своему обществу, одну вещь: мы проигрываем войну и поэтому сейчас истерически ищем любые ресурсы, чтобы хотя бы этот процесс затормозить", - сказал Подоляк в эфире 24 канала.
Советник главы ОП отметил, что если до полномасштабного вторжения в Украину россияне ездили по миру, путешествовали и зарабатывали, то сейчас они "вынуждены оставаться в России без денег и нормального отношения от международного сообщества".
"Вдобавок (россияне, - ред.) еще и имеют перспективу быть мобилизованными и умереть в Украине", - добавил Подоляк.
Частичная мобилизация в России
Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.
Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" о проведении так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.
Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.
После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.
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