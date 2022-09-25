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Трудно было сдержать слезы: украинский пограничник неожиданно приехал из плена на присягу сына

25 сентября 2022, 15:51

Парень решил стать пограничником, как его отец.

обмен пленными, Игорь Кучер
Пограничник Игорь Кучер приехал из российского плена на присягу к сыну / Коллаж фото скриншот, СБУ

Украинский пограничник Игорь Кучер вернулся из русского плена и едва не сразу поехал на военную присягу сына, который пошел по стопам отца. Трогательное видео опубликовала Госпогранслужба.

Курсант Кучер-младший не знал, что увидит отца прямо на присяге.

"Нынешняя присяга стала важным событием для курсантов и их родителей, ведь решение стать офицером в такое непростое для страны время может принять не каждый ... Освобожденный пограничник Игорь Кучер приехал поздравить сына прямо в академию", - говорится в сообщении.

Игорь Кучер из плена приехал на присягу сына
Игорь Кучер из российского плена приехал на военную присягу сына / Скриншот

Парня вызвали к середине плацдарма во время торжеств и сообщили, что он должен встретить важного гостя. Когда он увидел своего отца, то даже не захотел себя сдерживать и побежал к нему. Они очень крепко обнялись.

Собравшиеся были на столько растроганы этой встречей, что не смогли сдержать слез.

Игорь Кучер из плена приехал на присягу сына
Игорь Кучер из российского плена приехал на военную присягу сына / Скриншот
Игорь Кучер из плена приехал на присягу сына
Игорь Кучер из российского плена приехал на военную присягу сына / Скриншот

Обмен пленными

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы Азова. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Другие новости:

война в Украине вторжение России пограничники Госпогранслужба обмен пленными
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