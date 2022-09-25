"Ядерные угрозы России – проблема не Украины, а всего мира": Подоляк разнес речь Лаврова в ООН

Речь Лаврова в ООН - насмешка России над глобальными институциями, - Подоляк / Коллаж Офис президента, Reuters

Угрозы России с трибуны Совета безопасности ООН демонстрируют неуважение Москвы к глобальным институциям. Участники Ядерного клуба должны объяснить стране-агрессору последствия ее риторики. Российские угрозы являются проблемой не только для Украины, но и всего мира. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте, комментируя слова главы российского МИД Лаврова в ООН о, дескать, распространении ядерной доктрины РФ на территории Украины, которые Москва собралась аннексировать, он сказал, что агрессор насмехается над глобальными институциями.

"Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН – большей насмешки над глобальными институциями невозможно и представить", - считает Подоляк.

Также он добавил, что угрозы России – это проблема не только Украины, и призвал страны Ядерного клуба предупредить Москву о последствиях подобной риторики.

"Ядерные угрозы РФ – это проблема не Украины, а всего мира. Члены Ядерного клуба должны определить для России последствия. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Угрозы Путина применением ядерного оружия

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил мобилизацию в стране и пригрозил миру применением ядерного оружия в случае якобы угрозы территориальной целостности российского государства. Москва собирается признать свои "референдумы", направленные на аннексию территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия. Впрочем, подобного сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - считает гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление о том, что если Путин хоть на шаг приблизится к применению ядерного оружия, мир даст мгновенный ответ.

И Путина уже об этом предупредили.

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