Защитник Мариуполя сделал предложение девушке после возвращения из плена: все произошло в больнице

Лев Пашко сделал предложение любимой девушке / Коллаж фото скриншот Twitter/Nizhna_Zhinka

Украинский командир роты батальона "Азов" Лев Пашко ("Хорус"), героически оборонявший Мариуполь, вернулся из русского плена. Он официально сделал предложение своей возлюбленной и пара начинает готовиться к свадьбе. Об этом девушка Лева сообщила на своей странице в Twitter.

Украинский защитник подарил своей невесте обручальное кольцо с бриллиантом.

"Лев официально сделал мне предложение, впервые сделал его в Telegram, когда защищал Мариуполь", – написала девушка.

Лев Пашка сделал предложение любимой девушке / скриншот

Лев Пашка сделал предложение любимой девушке / скриншот

Известно, что 23-летний лейтенант Лев Пашко вступил в ряды "Азова" еще в 2017 году. Тогда ему было всего 18 лет. Защитник был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

"Лев – опытный лидер, умело управляющий подчиненным подразделением, успешно выполняет поставленные задачи и безжалостно уничтожает врага. Упорством и смелостью он вдохновляет собратьев на победу в, казалось бы, безнадежных ситуациях", – отмечают в Национальной гвардии.

"Хорус" командовал ротой батальона во время прорыва на Азовсталь. Он провел защитников через линию обороны оккупантов. Тогда Лев был ранен, он последним зашел на завод.

Обмен пленными

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы Азова. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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