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Армия РФ уйдет из Крыма и Донбасса, но это не конец войны - генерал Романенко

25 сентября 2022, 11:23

Успех ВСУ на Херсонском направлении может привести к изменениям в военно-политическом руководстве России, что может означать приостановку боевых действий.

Игорь Романенко, армия РФ
Россия может согласиться на вывод своих войск с территории нашей страны, считает Игорь Романенко / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что если Украина достигнет еще одного успеха оперативного уровня, то военные действия могут быть приостановлены, а Россия может согласиться на вывод своих войск с территории нашей страны.

"Если произойдут соответствующие действия на фронте, если будет еще один успех оперативного уровня, например, на Херсонском направлении, это приведет к изменениям в военно-политическом руководстве России. Но это будет приостановка боевых действий. Возможно, они согласятся на то, чтобы полностью освободить нашу территорию", - сказал Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

Генерал-лейтенант уточнил, что речь идет о том, чтобы освободить всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс, и выйти на границы 1991 года.

"Если раньше речь шла о том, чтобы вернуться к границам по состоянию на 23 февраля, то теперь, после стольких жертв и потерь, Украина перехватила не только военную, но и политическую инициативу. Поэтому подход уже другой – возврат к границам 1991 года", - отметил Романенко.

При этом возможный уход российской армии с территории Украины, не будет означать окончания войны.

"Это может привести к приостановке боевых действий и началу переговоров о существовании государства, об обеспечении безопасности с целью не допустить повторения того, что произошло 24 февраля. Но это не окончание войны. Окончание войны – это возвращение всех оккупированных территорий и смена режима в России, чтобы с ними можно было заключать какие-то соглашения с тем, чтобы безопасность Украины не была снова нарушена", - считает Романенко.

Как сообщал Главред, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает считает, что война в Украине закончится тогда, когда сменится режим в России.

"Это не значит, что вместо Путина просто придут пропутинцы. Это значит, что должны произойти принципиальные перемены – к власти должно прийти демократическое правительство", - сказал он.

Частичная мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" о проведении так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

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