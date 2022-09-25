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Война в Украине может стать на паузу из-за каскадного обвала армии РФ - Романенко

25 сентября 2022, 09:19

Военный прорыв ВСУ может привести к форс-мажору в военно-политическом руководстве России. Но чтобы осуществить это, нужно в 4 раза больше современного оружия.

Игорь Романенко, война в Украине
Игорь Романенко спрогнозировал, когда закончится война в Украине / Фото УНИАН

Война России против Украины может быть приостановлена. Враг может полностью вывести свои войска с территории нашей страны. Но говорить об окончании войны рано, пока в России правит путинский режим. Такое мнение озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, Силы обороны Украины могут вызвать "каскадный обвал" российской армии, когда, прорвав первую линию обороны, последующие линии будут сдаваться без боя, пишет Obozrevatel.

"Окончание боевых действий возможно в том случае, если на фронте будут серьезные достижения стратегического уровня. То, что произошло в Харьковской области, – это достижения оперативного уровня. Очень важные, необходимые. Наша армия имеет перспективы в направлении Донецкой операционной зоны – Лиман и Лисичанск Луганской области. Но чтобы достичь стратегического уровня, союзникам необходимо поставить ВСУ современные эффективные вооружения и технику", - сказал он.

"Это позволит реализовать стратегическую задачу, которую сформулировал министр обороны США Остин еще на первом "Рамштайне" – понизить потенциал РФ до уровня, когда она не сможет воевать с кем-либо, в первую очередь с соседями", - объяснил генерал.

Он объяснил, что пока что у России есть преимущество в ствольной артиллерии, в системах залпового огня. И этот потенциал надо выравнивать.

"Исходя из того, как это происходит сейчас, указаний на то, что такое выравнивание произойдет быстро, нет. Но это может произойти из-за каскадного обвала. Нам необходимо достичь успехов в подобного рода военной операции, например, на Херсонском или на Донецко-Луганском направлении", - сказал он.

По его словам, каскадный обвал - "это обвальное влияние на противника, когда успех достигается на каком-то участке, например, прорывается первая линия обороны. Под влиянием не столько наших ударных сил, но благодаря морально-психологическому и политическому воздействию, вторая, третья и последующие линии обороны уже не оказывают сопротивления".

"Такой военный прорыв может привести к форс-мажорным обстоятельствам в военно-политическом руководстве России. Но чтобы осуществить это исключительно военным путем, нам необходимо современных вооружений в четыре раза больше, чем те, которые нам поставили союзники за полгода войны", - отметил Романенко.

Когда закончится война в Украине

"Окончание войны для Украины может иметь место тогда, когда сменится режим в России. Это не значит, что вместо Путина просто придут пропутинцы. Это значит, что должны произойти принципиальные перемены – к власти должно прийти демократическое правительство", - считает Романенко.

Как сообщал Главред, ранее генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявлял, что Запад не допустит поражения Украины в войне с Россией.

При этом, по словам Романенко, западные страны довольно медленно предоставляют Украине оружие и поставляют его в недостаточных количествах, хотя могли бы давать и больше. Причиной этого является страх, что война между Россией и Украиной может перерасти в войну РФ и НАТО, или же стать ядерной.

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