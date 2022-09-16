Запад не допустит поражения Украины в войне: генерал-лейтенант ВСУ назвал причину

Игорь Романенко спрогнозировал итоги войны / Фото УНИАН

Запад не допустит поражения Украины в войне с Россией, заявил генерал-лейтенантом запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Думаю, что не допустят (поражения Украины, - ред.)", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

При этом военный эксперт уверен в том, что вопрос тут не только в деньгах, хотя и это очень важно.

"На Западе понимают, что поражение Украине привело бы к очень тяжелым последствиям для них самих. Поэтому – не допустят", - добавил Романенко.

Напомним, ранее советник ОП Алексей Арестович заявил о том, что Владимир Путин начал готовиться к войне еще в феврале прошлого года. К этому его подтолкнул арест кума - Виктора Медведчука.

Он убежден, что именно дело Медведчука стало формальным поводом для начала полномасштабного вторжения, эта война была практически неизбежной.

Как заявлял секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, украинские власти готовились к полномасштабной войне с Россией, а население оберегали от массовой паники.

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