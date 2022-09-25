Армия РФ в углу, а ядерные угрозы Путина – не блеф: в ЕС призвали к дипломатии в пользу Украины

Нужно найти решение по войне против Украины, которое обеспечит устойчивый мир - Боррель / Коллаж Reuters, УНИАН

К словам президента России Владимира Путина, которые ранее пригрозил применением ядерного оружия, нужно относиться серьезно.

Его войска загнаны в угол, а угроза является плохим сигналом. Надо найти дипломатическое решение, которое позволит сохранить территориальную целостность и суверенитет Украины. Иначе устойчивого мира достичь не удастся. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

В интервью BBC в субботу, 24 сентября, он рассказал о том, что война РФ против Украины достигла "опасного момента". Российские оккупанты оказались в углу, а угрозы Путина ядерным оружием – негативный сигнал.

"Российская армия загнана в угол, и реакция Путина - угроза применения ядерного оружия - это очень плохо", - отметил Боррель.

По его словам, нужно "дипломатическое решение", которое позволит сохранить суверенитет и целостность территории Украины.

"В противном случае, мы можем закончить войну, но не будем иметь мира, и у нас будет новая война", - полагает дипломат.

Также он добавил, что риторику Путина, связанную с угрозами применить ядерное оружие, нужно воспринимать серьезно.

"Когда люди говорят, что это не блеф, вы должны воспринимать их серьезно", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Угрозы Путина ядерным оружием

Российский президент Владимир Путин 21 сентября во время своего выступления пригрозил миру применением ядерного оружия в случае, дескать, угрозы территориальной целостность РФ. Москва намерена признать результаты якобы референдумов, которые захватчики проводят на оккупированных районах Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не рискнет пойти на применение ядерного оружия. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - полагает украинский гарант.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, Россию ждет крах. По словам чиновника, мир очень быстро ответит. Путина уже об этом предупредили.

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