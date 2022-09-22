Думали, что везут на судилище: пленные командиры до последнего не знали об освобождении - Буданов

Украинские военные командиры не знали, что едут на обмен пленными / Министерство внутренних дел

Украинские военные командиры, которые были в российском плену, до последнего момента не знали, что их везут на обмен. Они были уверены, что отправились на незаконное судилище, которым их пугали оккупанты. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Стоит отметить, что украинские военные командиры сейчас находятся в Турции и будут там "определенный промежуток времени". Они будут жить в частном доме в хороших условиях. Буданов отметил, что вскоре наши защитники смогут сами рассказать, о том, в каких условиях проживают.

Буданов также добавил, что защитники из "Азова" подвергались жестким пыткам. Пыткам подвергался большой процент из тех украинцев, которые были в оккупированной Еленовке.

Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично гарантировал защиту и безопасность украинских командиров. Следующим этапом будет их физическое и психоэмоциональное восстановление.

Домой вернулись защитники Мариуполя

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волина"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук с позывным "Пташка".

Также в Украину из плена вернулись три защитницы, которые попали к оккупантам, когда находились в положении – Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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