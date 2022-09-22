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РФ не хотела отдавать азовцев, над ними планировали устроить судилище - Маляр

22 сентября 2022, 19:37

Высшему руководству Украины удалось заставить Россию вернуть гораздо больше людей, чем планировалось изначально.

обмен пленными, Анна Маляр
Россия не хотела отдавать пленных азовцам / коллаж фото СБУ, Минобороны Украины

Россия категорически не хотела обменивать пленных азовцев. Именно на них держался миф оккупантов о причинах войны в Украине. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"РФ категорически не хотела обменивать "азовцев" и собиралась устроить позорное судилище над нашими героями. Вы знаете, что на "азовцах" держался российский миф о причинах вторжения. Впрочем, Украина заставила Российскую Федерацию действовать согласно нормам международного права и передать наших военнопленных", - написала Анна Маляр.

По ее данным, сначала Россия соглашалась вернуть в Украину значительно меньше бойцов. Высшему руководству удалось договориться об обмене большего количества людей.

"Обменом занимались непосредственно президент, Ермак и Буданов. И им удалось в четыре раза увеличить численность наших для обмена по сравнению с той цифрой, о которой шла речь изначально", - отметила Маляр.

Процесс возвращения украинцев был длительным, сложным и засекреченным. В такой ситуации было сложно коммуницировать с обществом. В любой момент переговоры могли сорваться.

"Все время, пока длился переговорный процесс, государство было в коммуникации с семьями пленных - откровенно, насколько это возможно в такой ситуации. А вот коммуницировать со всем обществом, учитывая чувствительность темы, возможно только на уровне месседжа - "продолжается переговорный процесс, государство делает все возможное". Ведь любое лишнее слово может сорвать переговоры", - добавила Маляр.

Домой вернулись защитники Мариуполя

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волина"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук с позывным "Пташка".

Также в Украину из плена вернулись три защитницы, которые попали к оккупантам, когда находились в положении – Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Другие новости:

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