Мужчинам-студентам запретили выезжать из Украины: все из-за поддельных документов

Мужчин-студентов не будут выпускать из Украины / Коллаж фото УНИАН

Украинские мужчины-студенты не смогут теперь выехать из Украины. Это касается даже тех, кто учится заграничных учебных заведениях. Такое решение принял Кабмин. Об этом заявил спикер пресс-службы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что все дело в поддельных документах, которые обнаружили у желающих нелегально выехать из Украины. Всего с начала полномасштабного вторжения зафиксировали более 600 таких случаев.

"Именно поэтому во избежание каких-либо спекуляций высшим военным руководством с 14 сентября принято еще одно решение - отказать и этой категории граждан в пересечении границы. Поэтому изменения пропуска студентов через границу могут быть только тогда, когда эта категория будет нормирована. Сейчас в постановлении правительства запрещено всем студентам пересекать границу, и мы это выполняем", - сказал Демченко.

Появилась информация о том, что заграницей действуют фейковые учебные заведения, которые предоставляют украинцам "приглашения" на обучение.

"У нас действует информация, что за границей действуют фейковые учебные заведения, которые предоставляют приглашение украинцам, чтобы они стали там студентами, и потом 40-50-летние студенты едут учиться в Европу с такими документами", - добавил Демченко.

Военное положение и мобилизация в Украине

Ранее в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.

Стоит отметить, что на протяжении этого времени военнообязанным мужчинам и мужчинам призывного возраста нельзя покидать территорию страны.

Другие новости: