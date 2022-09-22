Раненые, но хотят освобождать украинские земли: стало известно о состоянии освобожденных из плена бойцов

Освобожденные из плена военные хотят ехать на фронт, чтобы освободить украинские земли / Коллаж фото УНИАН, Главред

Среди украинских военных, которых освободили из русского плена, есть много раненых. Они хотят вернуться к освобождению украинских территорий. Об этом заявил бывший командир полка Азов Андрей Билецкий, который лично говорил с освобожденными бойцами, сообщает Радио НВ.

Раненых военных осматривают медики.

"Большинство поедет уже сразу к родным, к родителям, для того, чтобы морально и физически отдохнуть перед тем, как снова браться за дело", - сказал Билецкий.

Он отметил, что лично разговаривал по телефону с командиром полка Азов Денисом Прокопенко (Редисом), Святославом Паламарем (Калиной) и Аписом, которых доставили в Турцию. По данным Билецкого, все они в нормальном морально-психологическом состоянии.

"Сумбурный, безусловно, немного разговор. Это были первые 15 минут, когда они спустились, вышли из ФСБшного самолета, летучей тюрьмы. Сумбурный разговор. Я поздравлял ребят, ребята говорили о том, что... Скажем так, все ребята в абсолютно нормальном морально-психологическом состоянии, хотя они просидели все это время в одиночках... Все выражают желание как можно скорее вернуться к делу, к войне и к деоккупации страны", - сказал он.

Домой вернулись защитники Мариуполя

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волина"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук с позывным "Пташка".

Также в Украину из плена вернулись три защитницы, которые попали к оккупантам, когда находились в положении – Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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