В России проблемы: генералы жестко спорят из-за контрнаступления ВСУ - CNN

Генералы не могут договориться, в Росси серьезные проблемы из-за контрнаступления ВСУ / kremlin.ru

Российские офицеры не могут договориться между собой и спорят из-за решений, которые принимает Кремль касательной войны в Украине. Они расходятся во мнениях относительно того, как лучше противостоять наступлению ВСУ. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, военачальники хотят сосредоточить свои усилия для укрепления оборонительных рубежей. В свою очередь Путин сам дает указания генералам на местах, как говорят источники. Такая стратегия указывает на неэффективную командную структуру.

Издание утверждает, что Министерство обороны России заявило о переброске силы в сторону Харькова на северо-востоке. Также сообщается, что основная часть российских войск остается на юге. Там Украина также развернула наступательные операции вокруг Херсона.

Контрнаступление ВСУ на юге

Ранее сообщалось, что на южном направлении подразделения РФ зажаты между Силами обороны Украины и правым берегом Днепра. В ВСУ рассказали, что российские военные деморализованы и не видят цели своего пребывания на этом направлении. При этом командование подразделений РФ выходит на связь с ВСУ, чтобы договориться о сдаче в плен.

Аналитики американского института изучения войны сообщали, что российские военные в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции в ходе контролируемого отхода, чтобы избежать хаотичного отступления, как это было после падения обороны оккупантов под Харьковом.

Напомним, ранее генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, в какой ситуации находятся оккупанты на юге. На Правобережье Херсонщины ВСУ наносят удары не только по логистическим цепочкам и складам противника, но и по пунктам управления, в результате чего нарушается система управления. Старшее руководство российской группировки войск просто сбежало с правого берега Херсона. И это понимает и офицерский состав, и солдаты.

Другие новости: