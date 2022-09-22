Россия может больше никогда не напасть на Украину даже после свержения Путина: Фейгин назвал условие

России может больше никогда не напасть на Украину / скриншот

Новая власть, которая сменит режим Путина, не сможет продолжать текущую войну против Украины, но не факт, что все не повториться через некоторое время.

В интервью Главреду российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин отметил, что будущее будет зависеть от парадигмы, то есть останется ли РФ в имперской парадигме реванша.

"А здесь произойдет еще и ее усугубление, потому что 30 лет назад, по словам Путина, произошла геополитическая катастрофа, когда произошел распад бывшего СССР, а тут еще и поражение в войне с неизвестными пока последствиями и для самой России", - отметил Фегин.

По его словам, говорить о том, что войны исключены в принципе, можно только в одном случае - если к власти придут совершенно другие люди.

"Люди, которые скажут, что, мол, давайте примем декларацию вечного мира о том, что Россия навсегда и полностью отказывается от любых притязаний на любые территории, под любым предлогом. И отказывается от ресурсов, которые бы это могли обеспечить. Это не значит, что она отказывается от армии, от атомного оружия, но она отказывается в принципе от любых способов присутствия в таком качестве на геополитическом пространстве", - подытожил правозащитник.

Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что на сегодня безопасного для Украины преемника Путина нет. Причем сложно представить, кто бы мог оказаться в Кремле вместо Путина. Для смены политического режима в России нужно время. Украинское государство и Запад должны понимать ситуацию и усиливать свои позиции.

Напомним, ранее директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа выразил мнение, что российского диктатора Владимира Путина ликвидируют сотрудники Службы безопасности ФСО РФ, как только поймут, что он увядает.

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