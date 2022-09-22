Прощался с родными трижды: из плена вернулся самый молодой защитник 'Азовстали'

Защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич/ Telegram Сергей Борзов

Во время обмена пленными между Украиной и Россией 21 сентября домой вернулся самый молодой защитник "Азовстали" – 19-летний парамедик из Винницкой области Назарий Гринцевич.

Он помогал держать оборону на заводе в течение трех месяцев, а затем четыре месяца провел в российском плену вместе с другими украинскими защитниками. О его освобождении сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram.

"Освобожденный винничанин! Самый молодой из защитников "Азовстали" – 4 месяца в плену. Назарий Гринцевич – 19-летний парамедик – "Гринка" три месяца был с теми, кто держал оборону на "Азовстали". Теперь дома", – отмечается в сообщении.

Ранее было известно, что Назария во время обороны "Азовстали" контузило. Также он получил там осколочное ранение лица.

Защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич/ Telegram Сергей Борзов

Парень, находясь в Мариуполе, уже трижды успел попрощаться с родными, ведь не знал, выживет ли.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Назария Гринцевича орденом "За мужество" 3-й степени.

Защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич/ Telegram Сергей Борзов

Домой вернулись защитники Мариуполя

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волина"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук с позывным "Пташка".

Также в Украину из плена вернулись три защитницы, которые попали к оккупантам, когда находились в положении – Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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