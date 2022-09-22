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"Это вопрос нескольких месяцев": Фейгин рассказал, сколько Путин еще сможет продолжать войну

22 сентября 2022, 14:19

Российский оппозиционер считает, что Москва не сможет сама справиться со всемит проблемами.

Владимир Путин, Марк Фейгин
Фейгин рассказал, сколько будет продолжаться война / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Война, которую развязал российский диктатор Путин против Украины, не будет длиться долго. У России просто не хватит сил и средств для того, чтобы долго продолжать боевые действия. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

"Это вопрос нескольких месяцев. Потому что если не пополнять те ресурсы, которыми располагает Москва, то через пару месяцев начнутся необратимые изменения во всех аспектах - и в военно-техническом, и в людских ресурсах, и по части удержания населения", - сказал Фейгин.

Он добавил, что с холодами серьезно усиляться проблемы на оккупированных территориях и на фронте. При чем эти проблемы будут у двух сторон, но Украине помогут союзники, а Россия останется со своими проблемами сама.

"А как кормить и отапливать оккупированные территории? Разве вы уже отказались от того, что могла выполнять центральная власть Украины? То есть начнутся социальные проблемы, экономические. Это может продолжиться два месяца еще как-то поддерживать вид того, что все хорошо. Холода станут лакмусовой бумажкой не только для Москвы, но и для Киева. Однако у Киева есть союзники, они могут его поддержать. А кто поддержит Москву?" - отметил Фейгин.

Правозащитник акцентировал внимание на том, что Москва не сможет справиться сама с этими проблемами.

Ранее Фейгин заявил, что "перегруппировка" подразделений РФ в Харьковской области было обычным отступлением и потерей ранее захваченных территорий. При этом деокупация практически всей Харьковской области повлияла на общественное мнение в РФ.

Также он убежден, что шансы на скорое возвращение всех своих территории у Украины очень высоки. Украина может вернуть себе все свои территории по состоянию на 1991 год, если и дальше продолжатся поставки оружия от западных государств и Россия продолжать слабеть.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Марк Фейгин
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