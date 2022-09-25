В РФ мобилизировали незрячего на один глаз хирурга с раком кожи: он командует взводом

59-летнего Виктора Дячко мобилизировали и назначили командиром взвода / Фото Новая газета, ua.depositphotos.com

В РФ мобилизовали пожилого хирурга с проблемами со здоровьем. У 59-летнего мужчины рак кожи, проблемы со слухом и зрением. Но это не остановило военное руководство - россиянину все равно вручили повестку, забрали на учения и даже поставили командовать взводом.

Речь идет о жителе Асбеста Свердловской области РФ Викторе Дячко, который в свое время окончил военную кафедру и носит звание старшего лейтенанта медицинской службы в запасе, передает Новая газета. Европа.

По словам его дочери, 22 сентября отец был на дежурстве, вечером ему позвонили из отдела кадров, вручили повестку, уволили с работы и потребовали, чтобы он собрал вещи и уже на следующее утро явился в военкомат.

"Утром он приехал туда, надеясь на медкомиссию, потому что у него рак кожи первой стадии, мочекаменная болезнь, он не видит один глаз полностью – без очков не видит вообще ничего. Еще у него астигматизм, гипертоническая болезнь, возрастная глухота. До сих пор нет о какой медкомиссии речь не идет. В больнице никто этому не сопротивлялся, все выполняют план, указания", – заявила россиянка Полина.

Мобилизованный Виктор Дячок, которому через три месяца исполнится 60 лет, поехал на военные сборы в поселок Елань в Волгоградской области РФ. Там его назначили командиром взвода.

В подчинении пожилого хирурга находятся около 19 человек. Уже через две недели их планируют отправить на временно оккупированные территории Украины для образования медсанчасти.

Частичная мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" о проведении так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

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