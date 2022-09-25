Российские женщины придумали "бизнес на мобилизованных" / скриншот

Россиянка, которая вероятно проживает во временно оккупированном Крыму, поделилась "бизнес-идеей", которая поможет ей заработать на мобилизации.

Она рассказала, что ее знакомого скоро мобилизуют. Пока этого не произошло, она просит его жениться, чтобы после его смерти в Украине она смогла получить 7 миллионов рублей от государства, пишет Nexta.

Женщина искренне возмущалась, что знакомый не спешит жениться, хотя для нее "это очень важно", потому что позволит закрыть ипотеку.

"У меня 2 несовершеннолетних ребенка, я смогу получать льготы и помощь. Сложно представить, сколько таких мужчин в Крыму могли бы помочь одиноким женщинам решить вопросы с долгами. Ужас, что приходится их уговаривать", - пожаловалась "бизнесменка".

Россиянка добавила, что для мужчин тоже безусловный плюс в этой ситуации. Ведь если он женится, то ему "будет к кому возвращаться, будет та, которая будет его ждать".

Россиянка придумала, как разаботать на мобилизации / скриншот

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

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