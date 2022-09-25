Оккупанты пытают даже женщин: в плену находятся около 2500 украинцев - Верещук

В плену находятся около 2500 украинцев / коллаж фото СБУ, Ирина Верещук

В русском плену находятся 2500 украинцев. Среди них много гражданских и женщин. Оккупанты пытают не только мужчин, но и украинок. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью BBC.

Она добавила, что уже произошло несколько обменов пленными, но россияне так и не отпускают гражданских.

"Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего - там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменяны", - сказала Верещук.

По ее данным, из плена удалось вернуть всего нескольких женщин, большинство остается в плену и постоянно подвергаются пыткам.

"Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что из "Азовстали" вышли 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули лишь нескольких. Женщин надо вызволять, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они бьют наших женщин, они пытают наших женщин", - добавила Верещук.

Напомним, недавно удалось освободить из плена военного медика беременную Марьяну Мамонову. Мама женщины сообщила радостную новость - Марьяна родила здоровую дочь. Девочка родилась 25 сентября около 4 часов утра весом 3 кг 259 г и ростом 57 см.

Также из плена вернулась Екатерина "Пташка" Полищук. Девушка прославилась своим пением на "Азовстали". Даже в плену она разговаривала на украинском языке.

Обмен пленными между Россией и Украиной

Вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волына"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук "Пташка".

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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