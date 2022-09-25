УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты пытают даже женщин: в плену находятся около 2500 украинцев - Верещук

25 сентября 2022, 17:07

Российские оккупанты уже несколько обменов подряд не отпускали гражданских, находящихся в плену.

Ирина Верещук, пленные
В плену находятся около 2500 украинцев / коллаж фото СБУ, Ирина Верещук

В русском плену находятся 2500 украинцев. Среди них много гражданских и женщин. Оккупанты пытают не только мужчин, но и украинок. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью BBC.

Она добавила, что уже произошло несколько обменов пленными, но россияне так и не отпускают гражданских.

"Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего - там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменяны", - сказала Верещук.

По ее данным, из плена удалось вернуть всего нескольких женщин, большинство остается в плену и постоянно подвергаются пыткам.

"Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что из "Азовстали" вышли 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули лишь нескольких. Женщин надо вызволять, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они бьют наших женщин, они пытают наших женщин", - добавила Верещук.

Напомним, недавно удалось освободить из плена военного медика беременную Марьяну Мамонову. Мама женщины сообщила радостную новость - Марьяна родила здоровую дочь. Девочка родилась 25 сентября около 4 часов утра весом 3 кг 259 г и ростом 57 см.

Также из плена вернулась Екатерина "Пташка" Полищук. Девушка прославилась своим пением на "Азовстали". Даже в плену она разговаривала на украинском языке.

Обмен пленными между Россией и Украиной

Вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волына"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук "Пташка".

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Другие новости:

война в Украине вторжение России военнопленные обмен пленными Ирина Верещук
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:22

Если в Кремле захотят избавиться от Путина, Россию ждут масштабные протесты – Фейгин

17:07

Оккупанты пытают даже женщин: в плену находятся около 2500 украинцев - ВерещукВидео

17:07

Попытка "зачистки": у Зеленского отреагировали на массовую мобилизацию крымских татарВидео

16:54

"Страшко" из популярного сериала рассказала, будет ли возвращаться в УкраинуВидео

16:44

Что делать, если болит горло и когда обращаться за помощью

Реклама
16:43

Чтобы было чисто и без запаха: как правильно убирать кошачий лоток

16:29

Приметы на 26 сентября: какие 5 вещей запрещено делать, чтобы проблемы со здоровьем не привлечьВидео

16:26

Освобожденные из плена пограничники находятся в тяжелом состоянииВидео

16:07

Вернулась из Италии защищать родину: в боях за Украину погибла доброволец "Квитка"Видео

15:59

"Истерически ищет ресурсы": Путин почти прямо сказал россиянам, что проигрывает войну - ПодолякВидео

15:59

Россия после "референдумов" 28 сентября закроет границы для мужчин мобилизационного возраста – СМИВидео

15:51

Трудно было сдержать слезы: украинский пограничник неожиданно приехал из плена на присягу сынаВидео

15:49

Младшая дочь Ольги Сумской рассказала, как Тоня Паперная сбегала из дома в МосквуВидео

15:41

"Многие из нас умрут или вернутся калеками": Охлобыстин "мотивировал" россиян идти в военкоматы

15:29

Самые вкусные рулетики из селедки с бюджетной начинкой: превосходный рецепт закускиВидео

15:08

Режим Путина теряет силу, Москва пойдет на обострение войны против Украины – премьер ПольшиВидео

14:58

Трансгендерная дочь Илона Маска впервые появилась на публике после операции по смене пола

14:53

Защитник Мариуполя сделал предложение девушке после возвращения из плена: все произошло в больницеВидео

14:17

Мобилизация в России не приведет к созданию эффективной боевой силы – Институт изучения войныВидео

14:07

Как сделать маску для рук из соды за 2 минуты: кожа будет гладкой и шелковистой

Реклама
13:58

Как очистить пятки от огрубевшей кожи и избавиться от мозолей с натоптышами

13:57

Гвинет Пэлтроу отмечает 50-летие в соблазнительном бикини

13:51

В РФ мобилизировали незрячего на один глаз хирурга с раком кожи: он командует взводомВидео

13:31

Гагарина осталась без бровей

13:11

Гороскоп Таро на октябрь 2022 для Раков, Львов и Дев: кто станет богачом месяцаВидео

12:59

"Ядерные угрозы России – проблема не Украины, а всего мира": Подоляк разнес речь Лаврова в ООНВидео

12:41

Медик с Азовстали Марьяна Мамонова, которую вернули из плена, родила дочьВидео

12:09

Британская королевская семья показала место последнего пристанища Елизаветы IIВидео

12:04

Армия РФ в углу, а ядерные угрозы Путина – не блеф: в ЕС призвали к дипломатии в пользу УкраиныВидео

11:42

Российские женщины придумали "бизнес на мобилизованных"Видео

11:23

Армия РФ уйдет из Крыма и Донбасса, но это не конец войны - генерал Романенко

11:03

Воздвижение креста Господня 2022: душевные поздравления и открытки в светлый праздник

10:30

В Херсоне минуснули "жирного" коллаборанта: взлетел на воздух экс-регионал Алексей ЖуравкоВидео

10:27

Гороскоп Таро на неделю 26 сентября – 2 октября: Львам – воплощение мечты, Скорпионам – важный урок, Рыбам – успех

10:26

"Путин теряет память, в Мавзолей его не положат": экс-посол рассказал о проблемах диктатора

09:50

Сбросивший 14 кг Данилко удивил видом рядом с нестареющей Вайкуле

09:19

Война в Украине может стать на паузу из-за каскадного обвала армии РФ - РоманенкоВидео

09:15

День машиностроителя 2022 в Украине: поздравления и мощные картинки к празднику

09:11

Мобилизировали всех: в российской деревне не осталось ни одного мужчиныВидео

08:54

Гороскоп на сегодня 25 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – поездкаВидео

Реклама
08:43

ВСУ "демилитаризировали" командира разведроты оккупантов

08:28

Иранские дроны-камикадзе атаковали Одессу: оккупанты попали в админзданиеВидео

08:20

Зачем Путину нужен Медчедчукмнение

08:03

РФ атаковала ракетами Запорожье: известно о 10 "прилетах", есть раненые

07:41

ВСУ мощно ударили по месторасположению Росгвардии в Херсоне

07:05

Зачем распылять в квартире кондиционер для стирки: простая хитрость с отличным результатом

06:24

Чтобы спасти Россию, ее нужно победитьмнение

05:30

Что делать, если в доме завелись блохи, и как избавиться от вредителей

03:50

5 вещей, которые никогда нельзя отдавать из домаВидео

03:30

Потепление будет недолгим: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали срокиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять