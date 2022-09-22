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Лучащиеся улыбками: в Сети появились фото освобожденных из плена защитников Мариуполя Ореста и Пташки

22 сентября 2022, 19:52

На снимках Дмитрий "Орест" Казацкий, хоть и заметно изможден пленом, все равно лучезарно улыбается. Аналогично улыбается и Екатерина "Пташка" Полищук.

Орест, Пташка
В Сети появились фото освобожденных из плена защитников Мариуполя Ореста и Пташки/ https://www.instagram.com/p/CizwSQfN9RA/

Накануне официальному Киеву удалось возвратить из российского плена 215 защитников Мариуполя, в том числе 108 бойцов полка "Азов". В частности, были освобождены из плена Дмитрий Казацкий (более известный как "Орест" ‒ пресс-офицер полка "Азов) и боевого медика Екатерину Полищук (более известную как "Пташка"). Фото и парня, и девушки выложила в Сеть сестра Казацкого, Дарья.

На снимках Дмитрий, хоть и заметно изможден пленом, все равно лучезарно улыбается. Аналогично улыбается и Екатерина. Оба позируют фотографу вместе с сестрой и матерью Казацкого.

Лучащиеся улыбками: в Сети появились фото освобожденных из плена защитников Мариуполя Ореста и Пташки

"Будет ну очень много фото. Пташка и мой Димка", – подписала фото Дарья.

Дмитрий прославился на весь мир тем, что его фото из комбината "Азовсталь" стали символом борьбы за свободу украинцев по всему миру. Находясь в плену, Казацкий был удостоен главной журналистской награды Польши Grand Press.

Напомним, ранее 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В их число вошли и Екатерина Полищук вместе с Дмитрием Казацким.

В частности, в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента Эрдогана находятся Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офицеры из командного состава полка "Азов".

А стране-агрессору, России, в свою очередь вернули кума диктатора Путина ‒ Виктора Медведчука. И 55 российских оккупантов.

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